Assemblea Straordinaria Elettiva della L.N.D., appuntamento il 13 Gennaio 2018 a Roma

Il prossimo 13 Gennaio, con inizio alle ore 10.30 in seconda convocazione, si svolgerà a Roma presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici in Viale Castello della Magliana n. 65, l’Assemblea Straordinaria Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti. In ottemperanza alle vigenti norme statutarie e regolamentari e tenuto conto della convocazione dell’Assemblea Elettiva della F.I.G.C. per il giorno 29 Gennaio 2018, si procederà tra l’altro all’accredito della candidatura, da parte dei Delegati Assembleari di spettanza della Lega e del Settore Giovanile e Scolastico, alla carica di Presidente Federale. L’Assemblea Nazionale della Lega è stata preceduta dalle Assemblee Regionali dei Comitati che, regolarmente convocate e celebrate, hanno provveduto a dare attuazione al percorso elettorale per le designazioni alle cariche elettive di Consigliere Federale d’Area in rappresentanza della L.N.D., in ragione di un Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud – di appartenenza, fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2016/2020.

A conclusione degli appuntamenti territoriali, sono risultati indicati alle singole cariche elettive:

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Nord (Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d’Aosta, Veneto e Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano): Giuseppe Baretti

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Centro (Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria): Giuseppe Caridi

• Consigliere Federale della L.N.D. per l’Area Sud (Comitati Regionali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia) Antonio Cosentino

Limitatamente ai Comitati Regionali dell’Area Centro, le Assemblee dei Comitati Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, in previsione dell’elezione prevista nell’assemblea di Lega del 13 gennaio 2018, hanno inoltre designato Francesco Franchi quale candidato della propria area territoriale di appartenenza alla carica di Vice Presidente della L.N.D., rimasta vacante dal 21 Giugno 2017 a seguito della prematura scomparsa di Fabio Bresci.

L’ammissibilità delle candidature alle suddette cariche di Consigliere Federale e di Vice Presidente L.N.D. sarà formalmente accertata dal Collegio di Garanzia Elettorale, ai sensi delle vigenti Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.