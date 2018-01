Coppa Liguria, il 2018 del Vado Femminile comincia con una vittoria sul Genoa

Vado Ligure. E' iniziato con una convincente vittoria per 5-1 in trasferta il 2018 della prima squadra del Vado Femminile. Le ragazze di Massimiliano Sanna hanno affrontato il Genoa Cf 1999 nella gara di recupero di Coppa Liguria.





Il risultato non è mai stato in discussione nonostante le padrone di casa abbiano messo in campo molto impegno e agonismo. Grazie alle doppiette di Ilaria Simeoni e ai gol di Federica Bonifacino, Noelia De Luca e Michela Levratto, le rossoblu hanno conquistato un'altra importante vittoria.





Un risultato che dà fiducia e morale in vista dello scontro diretto con l'Unione Sanremo in programma domenica prossimo al Dagnino che vale il primato in classifica.





GENOA CF - VADO 1-5





Vado: Parodi (dal 35' st Viglietti); Papa (dal 20' st Cerruti); De Luca (dal 31' st Bernat); Spotorno; Salvo; De Mitri (dal 12' st Iadanza); Simeoni; Danese; Bonifacino; Greco (dal 25' st Gazzano); Levratto. A disposizione: Sacco, Valle. Allenatore Massimiliano Sanna.

Marcatori: Simeoni al 23' pt e 32' st; Bonifacino al 46' pt; De Luca 14' st; Levratto 34' st.