Calcio. Il presidente Ivaldi rientra dall'Assemblea della LND: "Importante che ci sia stata coesione nell'indicare Sibilia come candidato presidente FIgc"

Giulio Ivaldi, presidente del Comitato di Liguria della Lega Nazionale Dilettanti è tornato soddisfatto da Roma, dove all’hotel Holiday Inn si è svolta l’assemblea della Lnd che ha candidato Cosimo Sibilia per la presidenza della Figc. «È stato importante - spiega Ivaldi - che la Lega Dilettanti si sia fatta trovare unanime e compatta nell’indicare come candidato il suo presidente».

«Che facciamo apriamo le porte a chi vuole una gestione straordinaria? Io ho un rapporto di amicizia col presidente del Coni Malagò, ma mi sono sempre schierato contro il commissariamento. Se qualcuno pensava che io stessi lavorando per qualcos’altro si sbagliava», ha spiegato Sibilia. Ed ha anceh aggiunto: «Abbiamo gli anticorpi per superare questo momento a patto che ognuno di noi faccia una riflessione forte. Con Tommasi e Gravina abbiamo cercato di trovare punti di incontro. Speriamo possano emergere prima di andare alle elezioni».

La riunione a Roma è servita anche ad eleggere i tre Consiglieri Federali d’Area in quota alla Lega Nazionale Dilettanti indicati dalle assemblee regionali dei Comitati: Giuseppe Baretti (area Nord), subentrato a Karl Rungger e in carica anche come Presidente del Comitato Regionale Lombardia, nonché Giuseppe Caridi (area Centro) e Antonio Cosentino (area Sud), entrambi confermati nelle rispettive cariche. Tutti rimarranno in carica fino alla scadenza del corrente quadriennio olimpico 2016/2020 unitamente a Francesco Franchi, neo eletto alla carica di Vice Presidente della Lnd (Area Centro) rimasta vacante dal 21 giugno 2017 a seguito della prematura scomparsa di Fabio Bresci. Si tratta dl figlio dell’indimenticato Artemio, che ha dato vita all’omonima fondazione intitolata al padre per la promozione della cultura sportiva, si tratta di un ritorno nel calcio avendo fatto parte dal 1998 al 2000 del Consiglio direttivo del Settore giovanile scolastico nazionale Figc. Classe ‘58 nella sua carriera di dirigente sportivo è stato anche membro del Consiglio della Fivb, Federazione Internazionale Pallavolo, e presidente della Lega Pallavolo femminile Serie A.