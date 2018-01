Basket, Under 18 di Eccellenza: Vado batte Biella e “punta” Casale

Vittoria importante nello scontro diretto contro Biella per la Pallacanestro Vado.

Partenza sprint per i padroni di casa che guidati da un caldissimo Jancic (chiuderà con 28 punti con 6/7 da tre punti) e da una buona fase difensiva chiudono la prima frazione sul 22-9. Nel secondo quarto i Vadesi calano e Biella torna a farsi sotto affidandosi al proprio talento offensivo.

Si va all'intervallo sul più 6 per i biancorossi. Al rientro dagli spogliatoi, i ragazzi di coach Costa allungano subito grazie ad una zona ben eseguita e alla qualità del proprio attacco. Ottime percentuali da tre per i vadesi e difficoltà offensive degli avversari permettono di allungare fino al più 25 per poi chiudere serenamente sull'85-62 finale. Ottima la prestazione dei biancorossi che si preparano a giocare lo scontro diretto tra le prime in classifica a Casale Mercoledì 17 alle ore 20.00.





Under 18 Eccellenza Piemonte – 17a giornata Azimut

Pallacanestro Vado - Banca Sella Biella 85-62

Pallacanestro Vado: Jancic 28, Valsetti 4, Cito ne, Pesce 6, Marino ne, Bertolotti, Lo Piccolo 13, Pintus 6, Brignolo 14, Anaekwe 6, Tsetserukou 8.

All Costa Ass Dagliano R e S.

Banca Sella Biella: Artuso, Raise ne, Squizzato ne, Zimonijc 2, Chiantaretto 1, Bertetti 11, Zini 18, Rajacic 6, Farris 8, Blair 12, Cerri, Bassi 4. All Baroni Ass Pessano e Farris

Classifica: Casale pt. 28; Borgomanero, AZIMUT PALLACANESTRO VADO*, Moncalieri* pt. 26; Biella, Auxilium TO pt. 22; Crocetta TO pt. 18; Derthona* pt. 10; Oleggio* pt. 8; Collegno* pt. 6; Pegli pt. 4; Asti* pt. 2 (*partite in meno)