Calcio. Serie D, prima storica vittoria del Savona in terra apuana. La soddisfazione di mister Chezzi: "Grande merito ai ragazzi, ora non dobbiamo più fermarci"

Colpaccio esterno per il Savona di mister Chezzi, capace di portare a casa un successo più che meritato dalla difficile trasferta sul campo della Massese. Gli striscioni, attenti ed ordinati per tutta la partita, salgono a quota 26 punti in classifica, a +2 sulla zona playout.

"Questa vittoria è il frutto dell'intenso lavoro che facciamo in settimana - commenta soddisfatto il tecnico emiliano - corsa, grinta e organizzazione devono essere i nostri punti di forza da qui al termine della stagione. Grande merito ai ragazzi, bravi a mettere in pratica quello che avevamo prepatato in allenamento: andiamo avanti su questa strada, con umiltà e voglia di lottare.

Domenica prossima altra trasferta toscana sul campo del Ponsacco, reduce da due inaspettate sconfitte consecutive contro Real Forte Querceta e Rignanese.