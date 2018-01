Calcio, Serie D. Savona, Albissola e Finale a caccia di ulteriori conferme. Alle 14.30 scatta la 20^ giornata del girone E

Terza giornata di ritorno per il girone E di Serie D, con Savona, Albissola e Finale pronte a scendere in campo dopo l'en plein di vittorie ottenuto la scorsa settimana: i biancoblù affronteranno al "Degli Uliveti" di Massa la compagine bianconera guidata da Cristiano Zanetti, mentre l'Albissola, reduce da due vittorie di fila, riceverà al "Faraggiana" il pericoloso Ligorna dell'ex tecnico Luca Monteforte. Completa il programma di giornata il derby tra Argentina e Finale, che mette in palio punti fondamentali in chiave salvezza.

Savona, sfatare il tabù Massese per continuare la risalita. Banco di prova importante per la squadra di mister Chezzi, che nella difficile trasferta in terra apuana, dove i biancoblù non hanno mai vinto, vuole invertire la rotta dopo le opache prestazioni esterne di Montecatini e Rignano. La compagine toscana, a -7 dalla vetta e con il morale non proprio alle stelle visti i risultati altalenanti dell'ultimo periodo, ha cambiato decisamente pelle rispetto al girone d'andata, con tanti nuovi arrivi (Gioè, Lombardi, Brondi, Fusco e Milovanovikj) e altrettanti addii (Fenati, Sgambato, Frugoli, Pasqualini e Feola). In casa Savona resta il dubbio Ferrando, alle prese con un piccolo problema muscolare, oltre al ballottaggio Tognoni-Gomes per il ruolo di punta centrale.

Albissola all'esame di maturità contro l'ex Monteforte. Sfida da "tripla", come sottolineato dal tecnico ceramista Fabio Fossati, tra Albissola e Ligorna, entrambe in salute e con una classifica tutto sommato tranquilla: vietato però abbassare la guardia nel match in programma alle 14.30 al "Faraggiana", dove ci sarà l'atteso ritorno di mister Luca Monteforte in quello stadio che lo ha visto grande protagonista nelle ultime due stagioni. Tra le file ceramiste da segnalare le assenze di Gulli, Benucci e Cambiaso, con la possibile conferma del 3-5-2 visto domenica scorsa a Sanremo. Nel Ligorna ancora indisponibile l'ex biancoblù Jacopo Cioce.

Argentina-Finale, una "fetta" di salvezza passa dal match dello "Sclavi". Non vuole rallentare nuovamente il passo il Finale targato Virdis-Capra-De Martini, tra i principali protagonisti del roboante 5-1 rifilato sette giorni fa al Montecatini: i giallorossi, che recuperano Buonocore e Antonelli, se la vedranno con un'Argentina sempre più in crisi, nonostante i timidi segnali di ripresa mostrati a inizio gennaio nel match casalingo contro il Ponsacco. Gli arrivi di Galesio (cognato di Icardi) e Gaudio potrebbero scuotere in qualche modo la formazione rossonera, che in 19 partite fin qui disputate ha raccolto la miseria di 5 pareggi e 14 sconfitte. In casa giallorossa fondamentale mantenere alta la concentrazione, per staccare ulteriormente la zona playout e per ritrovare la giusta serenità in vista dell'ultima parte di stagione.

Su Svsport.it, a partire dalle 14.25, webcronaca diretta di Argentina-Finale e Albissola-Ligorna, con aggiornamenti in tempo reale di Massese-Savona.