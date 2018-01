Albenga-Alassio in bicicletta? Anas risponde, ma resta impossibile

Albenga- Alassio in bicicletta? Impossibile passando sull’Aurelia e sebbene l’Anas ha risposto alle segnalazioni di un utente (vedi articolo), il problema non è certamente risolto.

Afferma Andrea Marchesini: “L’Anas ha risposto, ma di tutto quanto è stato segnalato si è preso in considerazione solo l’aspetto del divieto di transito nella galleria per il quale scrivono: "L'Area Compartimentale Liguria può prendere in considerazione il ritiro del divieto summenzionato solo su richiesta dei comuni di riferimento".”

Sul punto il vicesindaco di Albenga Riccardo Tomatis aveva espresso l’intenzione di rivolgersi all’Anas (vedi articolo) mentre il comune di Alassio già si era rivolto ad Anas nel 2016.

Afferma Marchesini: "Alassio lo ha fatto, ma anche Albenga dovrebbero sollecitare Anas a togliere divieto svolta verso Levante de Le Vele. Per lo meno alle bici. Sempreché non si consideri la progettazione di una rotonda a imbocco galleria in modo da risolvere anche le continue infrazioni (pericolose) di svolta di tutti, auto e moto comprese, all'altezza di caserma / pietre Perrone Caterina. Nei confronti di Anas sta anche intervenendo la FIAB Federazione Italiana Amici Della Bicicletta, sezione Genova, che conosce molto bene il problema."

L’interrogativo spontaneo è se una soluzione al problema possa, a questo punto, essere trovata persto.