Alba Docilia: Trasferta positiva in Piemonte

In attesa della seconda prova Regionale di Cross, i ragazzi dell'Alba Docilia hanno partecipato numerosissimi alla trasferta in terra piemontese, organizzata insieme ai "cugini" genovesi della S.S. Trionfo Ligure, prossimi compagni di squadra nella categoria under 18.

Nella marea di risultati "biancoblu" spicca su tutti Habtu Danielli che vince i 60hs Cadetti, demolisce il precedente Record Societario, fermando il crono a 9"11 PB; unico neo della giornata un piccolo fastidio ad una gamba non gli ha permesso di partecipare alla gara dei 60m, dove sicuramente avrebbe potuto dire la sua. Sempre nella gara maschile ad ostacoli, bell'esordio stagionale per Marco Modonesi, che nonostante la pochissima esperienza passa il turno di qualificazione con il 9° tempo 10"03 PB, in finale si conferma al nono posto con il tempo di 10"07, tra le due prove sugli ostacoli ha corso i 60m in 8"12 PB piazzandosi 21°. Sempre sugli ostacoli, categoria Ragazze, bella prestazione di Matilde Nani 4° in classifica con 10"79, buon piazzamento anche sui 60m dove ferma il crono 9"16 PB, seguita da un ottima Giada Salvo 9"33 PB 13°.

Buone Prestazioni sui 60hs Cadette per Martina Stranieri 10"23 PB, Francesca Gorlani 10"98 PB e Giulia Rosso 11"76 PB, nella gara maschile Gabriele Rota 11"83 PB, al primo anno di categoria come la compagna di squadra Giulia.

Sui 60m Cadette, buone prestazioni per Martina Stranieri 8"57 PB, 15°ed Elisa Salvo 8"64 PB 19°, seguite da Francesca Gorlani 8"93 PB, Alice Massone 9"07 PB, Alice Botta 9"12 PB, Margherita Marchetti 9"31 PB, Giulia Rosso 9"33 PB, Adele Cattardico 9"35 PB, Giorgia Vignola 9"88 PB e Irene Ziliani 10"21 PB. Nella Gara maschile bel crono per Stefano Siri 8"16 PB seguito da Gabriele Rota 8"51, Giacomo Sambarino 9"19 PB, Matteo Boggiano 9"30 PB e Lorenzo Formento 9"87 PB.

Nella categoria Ragazze sui 60 hs Anna Rossello 12"74 PB, Beatrice Formento 12"92 PB, Aurora Mazzotta 13"37 PB; nei Ragazzi 18° Gabriele Cuccureddu con 12"73 PB.

Sempre negli under 14 sui 60m Chiara Morando 9"53 PB, Anna Rossello 9"56 PB Rebecca Marchetti 9"64 PB, Aurora Stranieri 9"78 PB, Beatrice Formento 9"81 PB, Valentina Cavallo 9"89 PB, Aurora Mazzotta 10"47 PB, Valentina Cerioni 10"59 PB, per quanto riguarda i maschi Samuele Gagliardi 9"82 PB, Gabriele Cuccureddu 9"86 PB, Daniele Freccero 9"90 PB, Marco Zorra 9"98 PB e Davide Bruzzone 10"68PB.

Appuntamento a tutti per la seconda prova del CDS Regionale di Cross, nonché Campionati Regionale Individuale, domenica 18 ad Albenga.