Basket, Under 18 di Eccellenza: Vado rimonta il PMS, ma poi deve arrendersi

Ennesima gara approcciata male dai vadesi. Si parte nuovamente con meno intensità rispetto agli avversari, 13-2 di parziale in pochi minuti e gara subito in salita. Nel primo quarto i liguri sembrano non esserci e si chiude sul 25-10 per gli avversari. Nel secondo parziale i vadesi provano a dare segni di vitalità, ma le grandi percentuali dei torinesi non aiutano. Si va all'intervallo sul meno dodici.

Nel secondo tempo, passando a difendere a zona, prende vita una insperata rimonta, con i ragazzi di coach Costa che arrivano fino a tirare per il pareggio, ma senza mai agganciarlo. Partita meritatamente vinta da Moncalieri che sigilla il primo posto nel.girone piemontese. Pallacanestro Vado che con la sconfitta si qualifica nel girone interregionale che prevede la partecipazione di 2a-3a-4a Piemonte; 1a-6a Lombardia e 3a Veneto. Prossimo ed ultimo incontro dei gironi regionali giovedì 15 alle 20 contro Derthona.

Under 18 Eccellenza Piemonte – 21a giornata Azimut Pallacanestro Vado - PMS Moncalieri 50-57

Pall. Vado: Pintus 3, Jancic 3, Valsetti 6, Cito ne, Pesce, Marino ne, Lo Piccolo 2, Tsetserukou 20, Anaekwe 9, Brignolo 7, Bontempi ne, Bertolotti ne.

PMS: Borra 4, Jakimovski 11, Abrate , Ianuale 17, Manzani 5, Sebrek 9, Borsello 3, De Bartolomeo, De Santis 2, Reggiani ne, Cherubini 6, Trinchero.

Classifica: Moncalieri pt. 36; Casale pt. 34; Borgomanero, AZIMUT PALLACANESTRO VADO pt. 32; Biella pt. 30; Auxilium TO pt. 26; Crocetta TO pt. 22; Derthona pt. 16; Collegno, Oleggio pt. 8; Pegli, Asti pt. 4 (*partite in meno