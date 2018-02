Taekwondo: domenica prossima l’ottavo Trofeo Lanterna con 500 atleti

Scatta domenica prossima, al PalaCus di Genova, l’appuntamento con l’8° Trofeo Lanterna. L’annuale rassegna interregionale di taekwondo, a cura della Lanterna Taekwondo, sarà caratterizzata dalla partecipazione di ben 493 atleti, in deciso aumento rispetto al 2017, in forza a 45 società provenienti da 6 regioni italiane: 13 società (Athletics School Tigullio, Hwasong, Lanterna Taekwondo Genova, Polisportiva Città dei Ragazzi, Sport Village TKD, Taekwondo Vallescrivia, Taekwondolimpico Genova, Black Dragon Academy, Centro Taekwondo Genova, Dojang Genova, GS San Bartolomeo Staglieno, Marassi Taekwondo, Scuola Taekwondo Genova) dalla Liguria, 7 (Elite Taekwondo Center, Spazio 66, Taekwondo Rozzano, Centro Sportivo Solbiatese, Centro Arti Marziali Pavia, Phoenix Milano, Polisportiva Vaianese) dalla Lombardia, 11 (Orbassano, Stone Age, Mombercelli, Alessandria, New Gym Tonic, Taekwondo Dragon, Frugarolo, White Fox, Warriors, Annozero, Torino Union) dal Piemonte, 3 (Olmedo, Astroclub, Terranova) dalla Sardegna, 10 (Nrgym Arezzo, Attitude, Montepulciano, Black Mamba, Pisa, Future Academy, Tiger Temple, Arezzo, Viareggio, Saja) dalla Toscana e una (Black Hwaks) dal Veneto.



La gara è riservata a Esordienti B (nati dal 2011 al 2012) per cinture bianche, gialle, verdi-blu, rosse-nere, Esordienti A (nati dal 2009 al 2010) per cinture bianche, gialle, verdi-blu e rosse-nere, Cadetti B (nati dal 2007 al 2008) per cinture bianche-gialle, verdi-blu; rosse-nere, Cadetti A (nati dal 2004 al 2006) per cinture bianche-gialle, verdi-blu, rosse-nere.

“E’ un evento in costante crescita, perché rispetto all’anno scorso la partecipazione cresce di quasi 100 atleti – spiega il maestro Fabrizio Terrile, responsabile della Lanterna Taekwondo – E’ un orgoglio ospitare ben 45 società, affronteremo questo grande impegno organizzativo con l’aiuto di tutto lo staff e dei genitori”. L’evento prenderà il via alle 9 e proseguirà, senza sosta, anche nel pomeriggio.