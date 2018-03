Calcio. Serie D, il Savona alza la cresta! Gallo e Ferrando annientano il Seravezza con un sontuoso 3-0

SAVONA - SERAVEZZA 3-0 (5' Ferrando, 83' Gallo, 87' Ferrando)

48' finisce la partita! Netta vittoria del Savona, che supera il Seravezza con un secco 3-0

46' anche Saccà sfiora il gol del 4-0, Cavagnaro si distende e mette in angolo

45' spezzone di partita per Magni e Mehmetaj, fuori Gallo e Gomes

41' TERZO GOL BIANCOBLU! Doppietta personale per capitan Ferrando, bravo a girare in rete il traversone di uno strepitoso Gallo

38' RADDOPPIO DEL SAVONA! FANTASTICA PUNIZIONE DI GALLO, che con un destro chirurgico trafigge Cavagnaro. 2-0 al "Bacigalupo"

36' Chezzi si gioca anche la carta Guarco, fuori Balestrero

33' anticipato di un soffio Gomes, lanciato a rete dall'ottimo lancio di Balestrero

27' arriva il momento di Matteo Saccà, che rileva uno stanco Tognoni

25' siluro di Fofana dai venti metri, Cavagnaro si oppone allontanando il pallone con i pugni

19' primo cambio per i toscani: fuori Syku, dentro Bongiorni

17' quarto angolo del match per i padroni di casa, ma la difesa verdeblu allontana la sfera

10' punizione di Gomes deviata dalla barriera toscana, biancoblu all'attacco nel tentativo di mettere in ghiaccio una partita ancora apertissima

8' annullato a Balestrero il gol del 2-0 per posizione di fuorigioco

5' grande intensità in queste prime battute, entrambe le squadre cercano di prendere in mano il pallino del gioco

2' cartellino giallo ai danni di Ferrando

1' riparte la sfida

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo senza recupero. Gli striscioni comandano la situazione grazie alla rete di Ferrando dopo cinque minuti

40' si alza la tramontana sul terreno di gioco, il Savona deve cercare di chiiudere in vantaggio il primo tempo

31' si scaldano gli animi in campo, i toscani provano a sfruttare questa fase del match

28' grandissima occasione per il Seravezza: sugli sviluppi del corner battuto da Borgia, la sfera arriva sui piedi di Syku, che conclude a botta sicura sul corpo di Balestrero, miracoloso nel salvare la propria porta.

26' colpo di testa di Bruzzi all'altezza del dischetto, nessun pericolo per Bellussi

20' ci prova Gallo dalla notevole distanza, conclusione da dimenticare.

18' grande intervento di Bellussi sul potente diagonale dell'ex Lavagnese Bruzzi

10' ancora striscioni in avanti, combinazione in velocità tra Tognoni e Balestrero, il cui traversone viene ribattuto in corner

5' FERRANDOOO! SAVONA IN VANTAGGIO: deviazione vincente del capitano biancoblu, che raccoglie il suggerimento di Tognoni e da pochi passi supera l'incolpevole Cavagnaro

2' è la formazione toscana a rendersi subito pericolosa, conclusione di Benedetti deviata in angolo da un difensore biancoblu

1' inizia il match! Savona in completo giallo, Seravezza nella tradizionale casacca verdeblù

PRIMO TEMPO

Prima del via verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo di Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso questa notte a poche ore dal match di Udine.

Un cordiale saluto a tutti i lettori di Svsport.it dallo stadio "Valerio Bacigalupo" di Savona, dove tra pochi minuti scenderanno in campo gli striscioni di mister Chezzi e il Seravezza di Walter Vangioni. Sfida dal sapore playoff per due squadre che stanno attraversando un momento diametralmente opposto in termini di risultati: i biancoblù, reduci da cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette giornate, vogliono proseguire la scalata verso la "top five" del girone E, mentre Benedetti e compagni, raggiunto con largo anticipo il traguardo salvezza, cercano nuovi stimoli dopo le due sconfitte consecutive contro Rignanese e Ponsacco.

Ecco le formazioni ufficiali delle squadre.

SAVONA (4-2-3-1): Bellussi; Vittiglio, Venneri, Ferrando, Grani; Gallo, Fofana; Tognoni, Balestrero, Bacigalupo; Gomes.

A disposizione: Bonavia, Severi, Bruzzone, Guarco, Magni, Pare, Anselmo, Saccà, Mehmetaj

Allenatore: M.Chezzi

SERAVEZZA (5-3-2): Cavagnaro; Syku, Fedi, Biagi, Fiale, Maccabruni; Borgia, Bortoletti, Bedini; Benedetti, Bruzzi.

A disposizione: Gerini, Raffo, Del Freo, Bongiorni, Ramacciotti, Galletti, Dal Lago, Galloni, Nardini.

Allenatore: W.Vangioni