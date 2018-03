Calcio, riparte la Serie D: Albissola e Savona vogliono confermare il miglior rendimento del girone di ritorno, Finale a caccia di punti per tenersi stretta la categoria

Otto giornate alla fine di un campionato dove tutto può ancora succedere. Lo sanno bene Albissola, Savona e Finale, chiamate ad affrontare un finale di stagione molto impegnativo, con obiettivi diversi ma non meno importanti gli uni dagli altri. La squadra di Fossati, vera rivelazione del girone E di Serie D, vuole continuare a respirare aria di alta classifica, mentre i biancoblù, dopo le enormi difficoltà del girone d'andata, sembrano aver ritrovato la strada giusta. Situazione più complicata in casa Finale, anche se la salvezza diretta resta un traguardo ancora alla portata di Virdis e compagni.

Albissola-Massese. Partite con ambizioni di classifica ben diverse, le compagini di Fossati e Magrini si ritrovano di fronte in un inedito scontro diretto che vale una fetta di playoff. I ceramisti, che al "Faraggiana" hanno ottenuto 30 dei 45 punti fin qui totalizzati, sognano il colpaccio anche contro la formazione apuana, una delle grandi deluse di questo campionato. I bianconeri, dopo aver cambiato guida tecnica a fine gennaio (via Zanetti, dentro Magrini), hanno ritrovato un pizzico di fiducia in più, ma i risultati dell'ultimo mese (vittoria a Sanremo e successivo pareggio interno col Ghiviborgo) dimostrano il rendimento troppo altalenante di Spinosa e compagni. Ancora assenze importanti tra le file ceramiste, con Benucci, Corbelli e Gargiulo indisponibili.

La probabile formazione dell'Albissola. (4-4-2): Caruso; Calcagno, Garbini, Molinari, Gulli; Coccolo, Sancinito, Raja, Papi; Piacentini, Carballo.

San Donato Tavarnelle-Savona. Trasferta insidiosa in terra toscana per gli uomini di Chezzi, che vogliono ripartire con il piede giusto dopo le sei vittorie e i due pareggi ottenuti da gennaio ad oggi. Occhio però ai gialloblù di mister Malotti (subentrato in corsa al posto di Simone Marmorini), sicuramente rinfrancati dalla vittoria di mercoledì scorso sul campo dell'Argentina: con Regoli e Pozzi in forma smagliante, gli striscioni dovranno scendere in campo con il coltello tra i denti per tornare dal "Pianigiani" con un risultato positivo. Da valutare le condizioni fisiche di Gomes, fermatosi in allenamento dopo una violenta botta al ginocchio: in caso di forfait, pronto Tognoni nel ruolo di punta centrale, con Saccà largo a destra. Squalificato capitan Ferrando, al suo posto Guarco.

La probabile formazione del Savona. (4-2-3-1): Bellussi; Vittiglio, Venneri, Guarco, Grani; Gallo, Fofana; Saccà, Balestrero, Bacigalupo; Tognoni.

Ghiviborgo-Finale. Spareggio salvezza al "Delle Terme" di Bagni di Lucca per i ragazzi di Pietro Buttu, chiamati a dare una svolta significativa ad un campionato fin qui poco brillante. La salvezza diretta, distante al momento 6 punti, è un obiettivo ancora nelle corde della truppa giallorossa, che deve però limitare i passi falsi da qui al termine della stagione. Contro i biancorossoblù trascinati dal solito Di Paola, il tecnico sardo dovrà rinunciare solamente a Gallo e Piu. Capra e Virdis guideranno il reparto offensivo, mentre restano ancora diversi dubbi tra difesa e centrocampo.

La probabile formazione del Finale. (4-4-2): Porta; Conti, Antonelli, De Benedetti, Ferrara; De Martini, Lala, Saba, Roda; Capra, Virdis.

Su Svsport.it, a partire dalle 14.25, webcronaca live di Albissola-Massese e Ghiviborgo-Finale. Livescore attivo per tutto il resto del programma, in cui spicca il big match tra Sanremese e Ponsacco, in diretta su Rivierasport.it.