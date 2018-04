Calcio, Rappresentativa Juniores. Il pensiero di Giacomo Fazio dell'Alassio: "Speriamo di aver posto le basi per qualcosa di grande"

A quasi una settimana dal rientro della rappresentativa Juniores dal 57° Torneo delle Regioni, tenutosi in Abruzzo, a dire la sua è il giovane Giacomo Fazio, difensore dell’Alassio:

“Nel match contro l’Emilia Romagna credo ci sia mancata un po’ di esperienza. Abbiamo peccato di attenzione dopo il goal realizzato in apertura. Sarebbe stato importante cercare di tenere il risultato fino a fine primo tempo, per poi gestire al meglio la seconda frazione. C’è però da fare i complimenti ai nostri avversari, che si sono meritati la vittoria.”

Un’esperienza unica quella della rappresentativa, da ricordare anche negli anni a venire, ecco come prosegue Giacomo: “Porterò sempre con me i miei compagni di squadra con cui mi sono trovato benissimo. Ciò che mi servirà in futuro sarà la consapevolezza che con il duro lavoro di squadra si può arrivare a smentire i pronostici: eravamo dati per spacciati quasi dalla prima giornata e invece siamo riusciti a passare ai quarti. Certo, il nostro cammino si è fermato lì, ma speriamo di aver posto le basi per qualcosa di grande.”