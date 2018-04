Stelle nello Sport: il derby del voto

E’ il derby del voto. Per eccellenza. Da 19 anni Stelle nello Sport permette di eleggere i rossoblucerchiati dell’anno al fianco degli sportivi liguri e delle società dilettantistiche. Una sfida che ha portato lo scorso anno a superare quota 390.000 preferenze.

In derby sul campo, quello di domani, probabilmente potrà dare una svolta. Intanto, ad un mese dal via delle votazioni, la sfida nel Trofeo Azimut è apertissima. Raccoglie consensi Fabio Quagliarella, in vetta oggi, ma anche Goran Pandev. I gol, si sa, trascinano sempre. Ma non solo quelli. I genoani apprezzano Spolli, muro difensivo, e nel cuore delle due Gradinate rimane alto l’apprezzamento per Viviano e Perin, già vincitori nelle passate edizioni. E poi Torreira e Bertolacci ma anche Ballardini e Giampaolo, due che piacciono ai tifosi. Concreti, seri, legati alla nostra città.

Classifiche ancora cortissime in tutte le categorie. Tra i Big come in campo Junior e tra i Green. Nella top ten delle società sportive, Trofeo EcoEridania, si fa strada una new entry, la Blu Genova Social Sporting [Ginnastica] che precede Genova Nuoto, Basket Pegli e Arcieri della Superba.

Votare è semplicissimo, attraverso il coupon pubblicato ogni venerdì su Il Secolo XIX o tramite le cartoline distribuite nelle federazioni e impianti sportivi della Liguria. Possono essere spedite o imbucate presso le urne che si trovano al Cus Genova, Coni Liguria – La Casa delle Federazioni – All Sport Genova – Genoa Museum & Store – Sampdoria Point – Coni Savona – Coni Spezia – Coni Imperia.

E ovviamente si può votare ogni settimana online sul sito www.stellenellosport.com. In palio tra tutti i votanti 4 magnifiche crociere Costa nel Mediterraneo per due persone. Si vota fino al 7 maggio.