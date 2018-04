Eccellenza, la Genova Calcio al fianco degli insuperabili nel terzo tempo del derby: i campioni di Genoa e Sampdoria giocano al “Ferrando” con l'Academy

INSUPERABILI ONLUS ha organizzato il “terzo tempo” del derby della Lanterna. Il prossimo giovedì 12 aprile 2018 – alle ore 18.00 - presso l'Academy Insuperabili del “Ferrando” di Genova Cornigliano, è in programma una partita amichevole alla quale prenderanno parte alcuni giocatori di Genoa e Sampdoria, testimonial della rete di academy sportive diffuse su tutto il territorio nazionale.

I calciatori indosseranno i colori di INSUPERABILI e scenderanno in campo suddivisi in squadre di sette calciatori e accompagnati dai “padroni di casa”, gli atleti INSUPERABILI della Liguria. Emiliano Viviano, Gianluca Caprari, Mattia Perin, Andrea Bertolacci e Armando Izzo saranno impegnati – insieme – per una serata di divertimento e condivisione all’insegna dello sport e della voglia di stare insieme.

Anche la Genova Calcio, padrona di casa nell’occasione e società vicina agli Insuperabili sulla base di una solida collaborazione che prosegue da ormai tre anni, parteciperà alla bella sfida schierando alcuni giocatori della sua Prima Squadra. Al termine della gara è previsto un rinfresco offerto dalla Pasticceria Poldo, partner della società biancorossa.

Per gli INSUPERABILI, l’appuntamento di giovedì è soltanto uno dei momenti di promozione del progetto che in soli 5 anni si è diffuso in tutta Italia: 13 academy che consentano ad oltre 400 atleti di allenarsi e sviluppare le proprie capacità motorie e di relazione. INSUPERABILI può contare sul sostegno di oltre 30 testimonial del mondo del calcio che interagiscono regolarmente con i diversi team delle scuole calcio INSUPERABILI.