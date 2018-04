Tennis, Domani “Euroflora” in anteprima per le Azzurre della Fed che poi “giocheranno” con i ragazzi delle Scuole Tennis

Un altro evento speciale per la Liguria e il suo tennis. Dopo lo show degli Azzurri di Davis a Palazzo ducale ecco un altro momento di festa dedicato al territorio. Sara Errani, Jasmine Paolini, Deborah Chiesa e Jessica Pieri, tutte le azzurre convocate per la sfida di Fed Cup con il Belgio, domani al termine dell’allenamento si recheranno a Nervi.

Prima saranno accolte nel Roseto dei Parchi di Nervi dalle massime autorità di Comune di Genova e Regione Liguria per una anteprima assoluta di Euroflora. Diventeranno così speciali testimonial della kermesse che si aprirà ufficialmente sabato 21, proprio nella prima giornata di gare della Fed Cup. Poi le Azzurre si sposteranno al Circolo Oasi in Via Capolungo 18 per l’abbraccio con i giovani delle scuole tennis genovesi.

Le Azzurre giocheranno con i ragazzi e poi si sottoporranno alle interviste dei media. Un pomeriggio di festa per tutto il tennis ma anche per la città che si appresta ad aprire una edizione davvero memorabile di Euroflora ai Parchi di Nervi.

«Ancora una volta lo sport diventa uno strumento prezioso per la promozione del nostro territorio», commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria Ilaria Cavo. «La Fed Cup ci farà entrare nella storia per una doppietta, dopo la Davis, che mai si era verificata prima. Un’ occasione fantastica per la nostra Liguria di farsi ancora ammirare nel mondo del tennis a livello internazionale. Saranno giornate bellissime con Genova capitale del Tennis mondiale. Grazie alla disponibilità delle campionesse e della Federazione Italiana Tennis, lo sport diventa un prezioso collegamento tra un evento e l’altro: racchetta e fiori, un connubio tra due grandi realtà, Fed e Euroflora, che potenzia sempre più la promozione della nostra Liguria. E’ anche questo lo sport che vogliamo».

«Coroniamo un mese di aprile straordinario – sottolinea Stefano Anzalone, consigliere delegato allo sport del Comune di Genova – con i due eventi di tennis più importanti al mondo in chiave azzurra, ma anche il Giro dell’Appennino e l’apertura di un evento straordinario quale Euroflora. Un “sistema” di eventi e un grande gioco di squadra che hanno portato la nostra città in copertina con uno straordinario ritorno di immagine e di indotto».

Le Azzurre sfideranno il Belgio a caccia di una altra impresa, dopo aver battuto la Spagna.