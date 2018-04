Karate Club Savona: tante sensazioni positive dall'Open di Toscana, sul podio Lorenzetti e Colantuoni

Sabato 10 e domenica 11 marzo si è svolto presso il palazzetto di Follonica (GR) l’Open di Toscana 2017; Il KARATE CLUB SAVONA si è presentato a questo appuntamento di notevole importanza con 5 atleti che hanno portato a casa buoni risultati considerando che alla manifestazione erano iscritti oltre 1200 atleti in rappresentanza anche di nazioni straniere.

Tra i savonesi si sono distinti:





Lorenzetti Tommaso: 2° class. – U14 40 kg

Colantuoni Anna: 3^ class. – Junior 48 kg





Soddisfatti dell’operato di tutti i Maestri Fassio, Quaglia e Zucconi, hanno fatto i complimenti anche a coloro che non sono riusciti a raggiungere alcun piazzamento in classifica (Ferrero Francesca, Polerà Marco e Rusu Marius) per la bella prestazione in gara.













Domenica 25 marzo c/o il Palasport di Quiliano si sono svolte le qualificazioni regionali per le finali dei Campionati Italiani di Kumite Assoluti; il Karate Club Savona si è presentato all’evento con un’atleta che ha staccato il lasciapassare per le finali Nazionali previste il 15/04 a Roma: Colantuoni Anna nei 50kg.





Sempre domenica 25 marzo c/o il Palasport di Vignole Borbera si è svolta la seconda tappa del GrandPrix CSEN Piemonte, gara riservata agli agonisti delle classi che vanno dagli ESA (2006) ai Master, che si sono affrontati sulle diverse prove di kata e kumite. Per il KCS, accompagnati da Raffaella Carlini e Valentina Vallicelli, hanno partecipato alla manifestazione 14 atleti, alcuni dei quali alla prima esperienza fuori regione. I presenti si sono comportati tutti ottimamente, conquistando tante medaglie; questi i risultati nel dettaglio:

ORO: Benzi Corrado

ARGENTO: Ferrari Nicolò, Genta Micol e Giordani Paola

BRONZO: Albamonte Giorgia, Brignone Giorgia, Ferrero Francesca, Giamello Ginevra, Lorenzetti Tommaso, Manca Perotti Beatrice, Penè Caterina, Pica Gian Lorenzo e Polerà Marco.













Domenica 8 aprile si è svolto presso il Play Hall di Riccione l’Open d’Italia, gara internazionale di grande livello. Il KARATE CLUB SAVONA si è presentato a questo importante appuntamento con 4 atleti che però non sono riusciti a dimostrare il loro valore in questa manifestazione internazionale con oltre 1400 atleti in rappresentanza di numerose nazioni.







Sempre domenica 8 aprile il KARATE CLUB SAVONA ha partecipato alla manifestazione TROFEO CUCCIOLO per le classi Giovanili organizzato ad Asti per le classi Fanciulli (2009/20010), Ragazzi (2008/2007) ed Esordienti (2005/2006).

Per il KCS, accompagnati da Carlini Raffaella, hanno partecipato 17 che si sono comportati ottimamente, conquistando tutti almeno una medaglia. Qui i risultati dettagliati:





ORO:

Benerecetti Linda/Marenco Maya (Kumite dim. Femminile G/V),

Ferrari Nicolò (Kumite ES 60 Kg),

Di Murro Pietro (Palloncino Ragazzi B/G/A),

Domi Saimon/Zamagni Mattia (Kumite dim. Maschile G/V),

Genta Jacopo/Odello Andrea (Kumite dimostrativo B/M),

Genta Micol (Kumite ES 42 Kg),

Giordani Paola (Kumite ES 50 Kg),

Musso Roberta (Palloncino Fanciulle A/V/B),

Odello Andrea (Palloncino Ragazzi V/B/M),

Pica Gian Lorenzo (Kumite ES 45 Kg),

Rossello Francesca (Palloncino Ragazze V/B/M),













ARGENTO:

Brignone Giorgia (Kumite ES 42 Kg),

Genta Jacopo (Palloncino Ragazzi V/B/M),

Galati Vittoria (Palloncino Fanciulle A/V/B),

Pugliaro Irma (Palloncino Ragazze V/B/M),

Rossello Francesca/Galati Vittoria (Kumite dim. B/M).





BRONZO:

Benerecetti Linda (Palloncino Ragazze V/B/M),

Domi Saimon (Palloncino Ragazzi V/B/M),

Magnani Riccardo (Palloncino Ragazzi B/G/A),

Magnani Riccardo/Musso Roberta (Kumite dim. B/M),

Pugliaro Irma/Di Murro Pietro (Kumite dim. Maschile G/V).