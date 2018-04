Calcio. Serie D, Savona-Scandicci 0-1. Chezzi mastica amaro: "Sfortunati e imprecisi sotto porta, ma certi rigori vanno dati..."

Seconda sconfitta casalinga consecutiva per il Savona, che dopo l'1-0 di quindici giorni fa con l'Albissola (risultato ancora da omologare) finisce ko anche contro lo Scandicci, al termine di una partita che gli striscioni hanno cercato di raddrizzare in tutti i modi dopo la rete di Castellani al 18' del primo tempo.

Sfortuna, imprecisione e decisioni arbitrali ancora una volta discutibili frenano così la rincorsa degli striscioni verso la zona playoff: "Ci è mancato solo il gol - commenta mister Chezzi al termine della gara - siamo arrivati a un metro dalla porta in almeno quattro occasioni, ma oggi non era giornata. Dispiace perdere in questa maniera, anche perchè sta diventando una costante quella di non concedere rigori solari al Savona".

Lascia infatti perplessi la decisione del signor Prior di Ivrea in occasione dell'atterramento in area di Venneri a metà ripresa, quando i biancoblu stavano cercando di mettere alle corde la difesa toscana: "La partita poteva prendere un'altra piega, ma ormai è andata così. Pensiamo subito alle prossime due partite contro Querceta e Montecatini, poi tireremo le somme".