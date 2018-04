Calcio, Serie D. SAVONA-SCANDICCI, la webcronaca del match in diretta dal "Bacigalupo"

SAVONA - SCANDICCI 0-1 (18' Castellani)

12' sfortunati gli striscioni in questi minuti: Gomes scarica un potente mancino verso la porta, ma Lensi, in collaborazione con Meacci, riesce miracolosamente ad evitare l'1-1

8' episodio dubbio in area toscana: Venneri viene atterrato da un difensore ospite, ma l'arbitro lascia proseguire

2' grande parata di Lensi sul sinistro a botta sicura di Lensi, Savona subito aggressivo in queste prime battute

1' si ricomincia. Nel Savona in campo Severi al posto di Grani, apparso in evidente difficoltà per tutto il primo tempo

SECONDO TEMPO

45' finisce il primo tempo al "Bacigalupo": Scandicci avanti 1-0 grazie alla rete di Castellani al 18'.

39' particolarmente vivace Saccà, che sulla corsia di destra sta creando non pochi grattacapi alla difesa ospite

35' Guarco in acrobazia prova ad impensierire la porta toscana, ma il suo tentativo si spegne abbondantemente a lato

32' macina gioco la formazione di Marcello Chezzi, ancora poco incisiva in fase d'attacco.

26' tiro-cross di Saccà, che impegna severamente il portiere Lensi, costretto alla deviazione in calcio d'angolo

22' faticano a reagire gli striscioni, che sembrano aver accusato il colpo dopo l'inaspettato gol dei "blues"

18' SCANDICCI IN VANTAGGIO con Castellani: colpo di testa vincente del centravanti toscano, che sfrutta al meglio il traversone dalla destra di Bragadin. Al primo vero affondo la squadra di Grandoni riesce a portarsi sull'1-0

14' mischia incredibile all'interno dell'area toscana, lo Scandicci riesce ad allontanare la sfera sul corner battuto da Saccà.

11' buona occasione per Fofana dal limite dell'area, pallone alto di poco

4' biancoblù ad un passo dal vantaggio, potente sinistro di Saccà che si stampa sulla traversa a portiere battuto

1' inizia la sfida! Spalti quasi deserti al "Bacigalupo", Savona in completo giallo, Scandicci in maglia blu e calzoncini neri

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dal "Bacigalupo" di Savona: è tutto pronto per il fischio d'inizio di Savona-Scandicci, match valevole per la terz'ultima giornata del girone E di Serie D. Gli striscioni, a -1 dalla zona playoff, vanno a caccia dei tre punti in attesa della trasferta di domenica prossima a Forte dei Marmi contro una diretta concorrente per il quinto posto finale, mentre i toscani, con un piede ormai in Eccellenza, non hanno alternative alla vittoria per poter ancora sperare in un piazzamento playout.

Ecco le formazioni delle squadre:

SAVONA (4-2-3-1): Bellussi; Vittiglio, Venneri, Ferrando, Grani; Guarco, Fofana; Saccà, Balestrero, Bacigalupo; Gomes.

A disposizione: Bonavia, Bruzzone, Severi, Pare, Massa, Spaltro, Lazzaretti, Pettenon, Mehmetaj

Allenatore: Marcello Chezzi

SCANDICCI: Lensi, Martinelli, Gargano, Meacci, Leo, Alderotti, Bragadin, Poli, Vangi, Serrotti, Castellani.

A disposizione: Martinelli, Frullini, Donnini, Moriconi, Pucci, Iaquinandi, Martini, Saccardi, Folegnani.

Allenatore: Alessandro Grandoni