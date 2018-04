Basket, semifinali Serie C: la serie parte male per il Vado, lo Spezia fa sua gara 1

Netta sconfitta per la Pallacanestro Vado a Spezia: gli avversari si sono dimostrati decisamente superiori ai giovani vadesi che solo nella terza frazione hanno giocato alla pari con gli spezzini. Eppure Vado parte bene, portandosi sul 5-2 e poi sul 7-4; Spezia però tira con ottime percentuali, e anche sui pochi errori la disattenzione a rimbalzo dei vadesi consente dei secondi tiri. Pertanto i padroni di casa prendono il largo, e il vantaggio raggiunge venti punti all'intervallo. Alla ripresa del gioco Vado rientra in campo con un altro piglio e mette in maggior difficoltà Spezia, riuscendo a recuperare qualche punto, ma nel finale due triple di Canti portano in parità il punteggio del terzo parziale. Ancora all'inizio dell'ultima frazione Vado prova a mettere in difficoltà i più esperti avversari, senza però riuscire più ad avvicinarsi nel punteggio. La partita di ritorno si disputerà al Pallone domenica 29 alle 18.15.

C Silver Liguria – Semifinale – Gara 1 Spezia Basket - Azimut Pallacanestro Vado 77 - 50 (21-13; 45-25; 59-39)

SPEZIA: Manzini; Canti 8; Pipolo 10; Garibotto 14; Coari 7; Peychinov 10; Fazio 3; Bracci 11; Petani; Steffanini 14. All. Padovan; Ass. Lanza e Caluri

VADO: Jancic; Lo Piccolo 8; Pelegi 3; Pesce; Cerisola 10; Fazio; Pintus 7; Brignolo 8; Tsetserukou 4; Anaekwe 10; Prato ne. All. Dagliano S.; Ass. Dagliano R. e Dellacasa

Arbitri: De Angeli e Rigato

Semifinali:

Gara1: CUS GENOVA ASD-B.C.OSPEDALETTI SASTRI SAM 79 - 66 (serie 1-0);

SPEZIA BASKET CLUB AD-PALL. VADO AZIMUT CONSULENZA 77 - 50 (serie 1-0)

Gara2: 28/04/2018 - 18:00 B.C.OSPEDALETTI SASTRI SAM-CUS GENOVA ASD;

29/04/2018 - 18:15 PALL. VADO AZIMUT CONSULENZA-SPEZIA BASKET CLUB AD