Calcio. Coppa Liguria di 1^ Categoria: la web-cronaca della finale Dianese & Golfo - Monterosso

DIANESE & GOLFO - MONTEROSSO 2-0 - 4' Numeroso Rig. (D), 31' Avignone (D)

19'st Prima chance per Colli, murato dalla difesa spezzina.

17'st Barison ci prova da fuori area, pallone alto sopra la traversa.

15'st Colpo di testa Arpe parato da Bortolini, ma attenzione al Monterosso che ha aumentato la pressione. Intanto mister Piropi opera un altro cambio mandando in campo Luiso al posto di Vargas.

13'st Ancora un cambio nella Dianese & Golfo: esce Sparaccio, entra Colli.

10'st Sostituzione anche nelle file della Dianese & Golfo: fuori Li Causi, dentro Gorlero.

5'st Il primo cambio del match è del Monterosso: fuori Datteri, dentro Arpe.

1'st Riprendono le ostilità, nessuna novità nei due schieramenti.

Al termine della prima frazione la Dianese & Golfo conduce per due a zero sul Monterosso in virtù delle reti siglate da Numeroso al 4' (su calcio di rigore) e di Avignone al 31': risultato sostanzialmente giusto per quanto visto fin qui sul terreno del "Baciccia Ferrando" di Genova Prà. A tra poco per il secondo tempo.

45' Palo clamoroso della Dianese & Golfo: gran sinistro di Sparaccio che scavalca Ancorati e colpisce la parte interna del legno alla sinistra del numero uno spezzino. Ponentini vicini al tris proprio sul finire della frazione che arriva in questo istante: all'intervallo Dianese & Golfo avanti 2-0.

43' Primo ammonito del match: si tratta di Falzone della Dianese & Golfo.

40' Il Monterosso prova a imbastire una reazione, ma non riesce a trovare spazi dalle parti di Bortolini. Fin qui difesa attenta degli uomini di mister Sardo.

31' AVIGNONE, 2-0 DIANESE & GOLFO! Riscatto immediato del giocatore ponentino che questa volta centra il bersaglio sfruttando una corta respinta della difesa spezzina: inserimento perfetto e diagonale imprendibile per Ancorati.

29' Avignone! Che occasione per la Dianese & Golfo: cross perfetto dalla sinistra nell'area piccola e incornata del numero 2 a botta sicura, palla alta!

26' Il Monterosso ci prova con una punizione da circa 30 metri: la battuta di Nicolò Minetti è però fuori misura.

22' Occasione per Li Causi! Il numero 11 dianese, imbeccato da un lancio in profondità di Avignone, tenta un pallonetto su Ancorati: il portiere spezzino riesce a bloccare.

15' Cross di Arrigo per Sparaccio, interviene in uscita Ancorati che sventa la minaccia guadagnandosi anche un calcio di punizione.

10' Li Causi ci prova dalla distanza, palla alta e nessun problema per il portiere del Monterosso.

8' Reazione del Monterosso: Vargas è però fermato in fuorigioco.

4' NUMEROSO, 1-0 DIANESE & GOLFO! Trasformazione perfetta, palla da una parte e portiere dall'altra. Ponentini subito avanti!

3' Calcio di rigore per la Dianese & Golfo! Sugli sviluppi di un corner, Sparaccio colpisce da testa e il pallone viene respinto con il braccio da un difensore spezzino: per il direttore di gara nessun dubbio, è rigore.

1' Inizia in questo istante la finalissima di Coppa Liguria: Dianese & Golfo in completo rosso, Monterosso in divisa biancazzurra con pantaloncini e calzettoni neri.