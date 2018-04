Calcio, Prima Categoria. E' il grande giorno della finale di Coppa Liguria: Dianese & Golfo e Monterosso tocca a voi! (ore 17.00)

Grande attesa in casa Dianese & Golfo per la finale della Coppa Liguria Prima Categoria

COPPA LIGURIA PRIMA CATEGORIA - FINALE -

DIANESE & GOLFO-MONTEROSSO

Oggi è il grande giorno della finale della Coppa Liguria targata Prima Categoria e alle ore 17.00, presso il campo sportivo di Genova Pra, Dianese & Golfo e Monterosso proveranno a regalarsi un sogno alzando l'abito trofeo.

I giallorossoblù arrivano a questo appuntamento forti di una serie di vittorie che li h rilanciati in campionato a -1 dalla vetta della Sanstevese e proveranno a sfruttare l'entusiasmo che hanno in corpo in questo match secco contro i temibili spezzini. Assenza pesante per Sardo è quella dell'attaccante Di Mario, giocatore in grande forma ma squalificato.

Gli spezzini proveranno a regalarsi un match importante con un allenatore che ha già sollevato al cielo il trofeo con il Vecchio Levanto qualche stagione fa, proprio come Colli con l'Alassio FC nella scorsa annata. Piropi proverà a concedersi il bis, ma il Monterosso è reduce dalla sconfitta interna con il Canaletto e con una salvezza diretta ancora da conquistare.