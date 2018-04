La leva 2008 dell’Albissola al 1° Meeting Cup Pecciolese Academy Torino

I Pulcini 1° A 2008 dell’Albissola sono stati ospiti al “1° Meeting Cup“, organizzato dalla società calcistica toscana “FC Pecciolese Academy Torino“. Quattordici le squadre categoria 2008 partecipanti, provenienti da: Milano, Puglia, Toscana e Liguria.

Con una prima fase a due gironi, ognuno da sette squadre, si gioca nel pomeriggio di sabato 21. Stabilita una classifica in base ai punti e al gioco, l’Albissola è stata inserita nel girone delle migliori cinque. Scesa in campo in mattinata, la nostra squadra ha fornito una buona prova, tanto da ricevere gli elogi del pubblico e degli organizzatori, sia per il comportamento in campo, per l’assoluta correttezza mostrata, e sia per le giocate interessati poste in essere dai nostri giovani atleti.

Un’esperienza positiva, con i bambini contenti dove alle “sudate” sul campo, hanno associato divertimento e saldato l’unità del gruppo.