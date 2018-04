Quote Stanleybet: scommesse vincenti e sicure

Avete mai sentito parlare di Stanleybet?

E se sì sapete riconoscere quale possa essere il miglior sito di scommesse tra questi?

Insomma, quanto ne sapete di scommesse e quanto pensate possano essere scommesse vincenti e sicure.

Su Svsport.it ci piace scrivere articoli informativi sul mondo delle scommesse perché, molte volte, ci troviamo davanti a persone che non scommettono on line perché credono possa essere molto più rischioso che scendere sotto casa, nell'agenzia dell'amico, a giocare la bolletta sulla partita di calcio.

Ma quello è un modo molto restrittivo di ragionare sul mondo delle scommesse.

Mi piacerà molto parlarvi di Stanleybet perché è un po' la storia del mondo delle scommesse e poi quella delle scommesse on line.

E voi potrete rendervi conto che il fine ultimo del sito di scommesse non sarà affatto farvi perdere, anche se voi non ne siete affatto convinti.

Stanleybet è sicura?

Stanleybet è uno dei nomi più famosi, certamente, in quello che è il panorama delle scommesse e poi, successivamente, delle scommesse on line. Nata come casa di scommesse nel 1958 a Belfast, nell'Irlanda del Nord, è diventata poi, negli ultimi anni, uno dei siti più conosciuti del mondo nel campo delle scommesse.

Non si parla solo di calcio, su un sito come Stanleybet si può scommettere su qualsiasi sport, dall'ippica al basket ed ha anche una sezione dedicata a poker e casinò.

Dovete sapere che alcuni hanno delle sezioni dedicate a questo tipo di intrattenimento on line perché è legato a doppio filo al mondo delle scommesse.

Soprattutto nei primi anni del boom di internet era molto facile trovare le due cose insieme, su siti un po' più generici, meno belli da guardare, meno intellegibili e con uno scarso layout dovuto a una tecnologia di certo molto meno raffinata di ora.

Tornando alle scommesse, alle quote e alla sicurezza Stanleybet può essere considerato un sito sicuro? Certo che sì, è giusto pensare che un nome così importante sia garanzia di grande serietà e di sicurezza. Quindi fidatevi di un sito così grande che non va di certo contro a quelli che possono essere dei possibili scommettitori.

Anzi, basandosi sulla quantità di scommesse fa in modo che si possa fidelizzare il cliente invogliandolo con una serie di bonus, prima di benvenuto e poi legati proprio al concetto di fedeltà.

Dovete capire che, in quella che è la giungla di siti che si trovano oggi su un web sempre più grande, è facile perdere possibili avventori. Allora è facile, per questi grandi siti che hanno grandi disponibilità economica, cercare di fidelizzare il cliente, che deve tornare a scommettere sul mio di sito, con bonus di ogni sorta. E non una tantum ma con una certa continuità.

Allora vi chiederete voi è facile credere a un sito importante?

In linea di massima sì, perché su un sito importante come questo si può scommettere su tutto e non c'è nessun intento di fregare il prossimo.

Quello che interessa è il quantitativo di scommesse che, se proprio vogliamo entrare nel meccanismo di un sito di scommesse, dovrebbero essere equamente distribuite su tutti i possibili risultati, così che poi il bookmaker o il sito abbia sempre un margine di sicurezza nel non perdere tutti i soldi dietro la dritta vincente della scommessa impossibile.

Molti di questi siti hanno anche una sezione dedicata alle statistiche che permette, in maniera intelligente, di informarsi sulla scommessa che stiamo andando a fare senza affidarci solo alla fortuna.

Questa delle statistiche è una cosa che consiglio sempre, perché non ci si può affidare solo all'istinto ma si deve essere in grado di poter scegliere la propria scommessa basandosi su quelli che sono dei fatti concreti e immaginando anche le possibili variabili che accadono prima e durante un match.

Ad esempio pensiamo a stasera, andata delle semifinali di Champions League. Oggi, a Liverpool, squadra che è in ottimo momento di forma grazie anche ai gol del fenomeno egiziano Salah (ex della partita) incontra la Roma, squadra rivelazione del torneo, reduce dalla grande rimonta, nei quarti di finale, ai danni del quotatissimo Barcellona.

Su questa partita, stasera, e su quella di domani che vede in campo il Real Madrid contro il Bayern di Monaco, verranno giocate decine di milioni di scommesse.

E quali sono i criteri su cui pensare di fare una scommessa sicura? Innanzitutto informarsi sullo stato di forma della squadra, che è la prima cosa che mi viene in mente perché è anche quella che più ci fa capire il quadro della situazione.

Leggere, quindi, le statistiche sul sito che è la cosa più interessante, capire quale possa essere la quota scommessa più intrigante da provare e poi decidere se rischiare o meno.

Ad esempio tifosi e coloro che amano rischiare stasera proveranno a fare il colpaccio giocandosi la vittoria della Roma, cosa possibile ma di certo pagata molto più di una scontata vittoria in casa del più blasonato Liverpool di Klopp.

Così si deve pensare di ragionare su qualsiasi scommessa si voglia fare su un sito bello grosso come Stanleybet che ti dà tutti gli strumenti per fare una scommessa consapevole, senza nessun giro di imbrogli che so che è quello che più preme tutte le volte che si va a giocare in un sito denominato d'azzardo.

Ma qui l'azzardo è controllato, è certamente controllato da quello che è il nome di un sito così prestigioso, che da più di 60 anni è un punto di riferimento per gli scommettitori di tutto il mondo.

Quindi non c'è la corsa a farvi perdere, nessuno di questi grossi siti ha come intento farvi perdere, anzi vi mette nelle condizioni tali di avere scommesse vincenti e sicure così che possiate, ogni giorno, tornare a scommettere, grazie all'incentivo di bonus sempre più interessanti, man mano che la fidelizzazione diventa evidente.

Allora vi ho fatto venire voglia di provare a scommettere su uno dei migliori siti di scommesse on line? Non partire prevenuti è qualcosa che nella vita vince sempre, non trovate?