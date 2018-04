La Regione Liguria apre nuovi bandi per la riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive

La Liguria continua a favorire le imprese artigiane con il credito agevolato e garantito, e attiva altri due bandi interessanti: la riqualificazione degli impianti e delle strutture sportive e la promozione dell'eco-efficienza nei comuni.





FONDO DI GARANZIA A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E SOCIETÀ’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In attuazione dell’Azione 3.6.1 del PO FESR Liguria 2014-2020 e del Patto per lo Sport frmato in data 9 maggio 2017 tra Regione Liguria, Comitato Regionale Liguria CONI e Comitato Italiano Paraolimpico della Liguria, La Regione Liguria con D.G.R. n. 1238 del 28/12/2017 ha destinato un Fondo di Garanzia a supporto di fnanziamenti concessi da Banche Convenzionate per consentire la realizzazione di interventi di riqualifcazione degli impianti e delle strutture sportive.

Possono accedere ai benefci del Fondo di garanzia, Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di micro, piccola e media dimensione, che svolgono attività economica.

I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda, previsti a pena di inammissibilità:

1. essere in regola con i contributi previdenziali e fiscali, nonché con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a scioglimento coatto, liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali, amministrazione controllata, o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione;

3. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche (salvo il caso di rateizzazione accettata dall’Ente creditore). 3 Sono esclusi dai benefci : a) le imprese in difcoltà (ai sensi del Art. 2 punto 13) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; b) i soggetti oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l’esclusione da agevolazioni, fnanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (ai sensi del Art. 9 comma 2 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231).

Gli investimenti devono essere realizzati nell’ambito di una o più sedi dove i beneficiari svolgono regolarmente l’attività sportiva, localizzate nel territorio della Regione Liguria.

La soglia massima del valore imponibile dei beni ammessi ad agevolazione, corrispondente all’importo del finanziamento richiesto, è fissata in 400.000 euro per ciascun beneficiario. Non saranno ammissibili investimenti in cui il valore imponibile dei beni ammessi ad agevolazione sia inferiore a 40.000,00 euro.

L’agevolazione consiste nell'ammissione da parte di FI.L.S.E. ai benefci del Fondo di Garanzia, che fornisce una copertura dell’80% del finanziamento concesso da una Banca Convenzionata a valere su fondi di natura privata, non agevolati. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, Bandi on Line, pena l’inammissibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 15 Marzo 2018 al giorno 15 Marzo 2019. Le domande di agevolazione potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).

