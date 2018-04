Calcio. Albissola, contro il Ghiviborgo il primo match point per la Serie C. Savona e Finale all'ultima spiaggia con vista playoff e salvezza

Tutta Albissola è ormai pronta a vivere l'evento calcistico più importante della sua storia. Alle ore 15.00, sul terreno del "Faraggiana", i ceramisti affronteranno il Ghiviborgo nel match valevole per la penultima giornata del girone E di Serie D, che potrebbe proclamare già quest'oggi la squadra vincitrice del campionato.

I ragazzi di Fossati, infatti, sognano di festeggiare la promozione in Serie C davanti al pubblico di casa, ma sarà necessario battere la formazione toscana e sperare nel pareggio (o sconfitta) della Sanremese sul campo del San Donato Tavarnelle, fresco di qualificazione alla finale di Coppa Italia Serie D. Una combinazione non certo facile, anche se dalle parti del "Faraggiana", dopo la strepitosa cavalcata degli ultimi quattro mesi, è lecito sognare. I biancorossoblù di Frati e Di Paola non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma rappresentano un banco di prova comunque insidioso per la squadra albissolese: Fossati, alle prese con gli infortuni di Raja, Bennati e Benucci, spera di recuperare in extremis Piacentini e Gargiulo, usciti malconci dalla trasferta di domenica scorsa a Finale: resta il solito dubbio tra il 4-4-2 visto all'opera contro la Lavagnese o il 3-4-3 disegnato contro Ponsacco, Savona e Finale.

Sarà invece uno spareggio playoff anticipato quello che vedrà impegnato proprio il Savona di Marcello Chezzi, obbligato a vincere per poter ancora sperare nel quinto posto. Nella "tana" del Real Forte Querceta allenato da mister Buglio, Ferrando e compagni vogliono inoltre confermare l'ottimo trend di risultati ottenuto lontano dal "Bacigalupo", una tendenza già verificatasi lo scorso anno durante la gestione Siciliano. Per la sfida odierna, Chezzi dovrà inventare il centrocampo, viste le squalifiche di Gallo e Fofana: insieme a Guarco, potrebbe giocare Magni, quest'anno impiegato solamente a Rignano per un'ora di partita. In attacco spazio a Tognoni (al rientro dalla squalifica) nel ruolo di punta centrale, con Gomes inizialmente in panchina.

Ultima spiaggia in chiave salvezza invece per il Finale di Pietro Buttu, ormai in caduta libera da parecchie settimane: i giallorossi, precipitati a -5 dalla Rignanese quint'ultima, devono ottenere punti nella difficile trasferta di Sestri Levante per tenere quantomeno a distanza di sicurezza uno Scandicci in netta ripresa. I "corsari" di Pane e Cammaroto (giocatori e allenatori) non sono ancora matematicamente salvi, e nel match in programma quest'oggi al "Sivori" cercheranno di superare la soglia dei quaranta punti. In casa finalese, dove prosegue il silenzio stampa, da segnalare il rientro di Roda a centrocampo.

