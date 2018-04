Calcio, Serie D. Albissola in rimonta sul Ghiviborgo: Cargiolli e Gulli tengono la Sanremese a -2. Si deciderà tutto tra una settimana

ALBISSOLA - GHIVIBORGO 2-1 (18' Diana, 44' Cargiolli, 48' Gulli)

50' TRIPLICE FISCHIO FINALE! L'ALBISSOLA VINCE 2-1 CONTRO IL GHIVIBORGO E RESTA A +2 SULLA SANREMESE. Tutto si deciderà tra sette giorni con Sanremese-Ligorna e Seravezza-Albissola.

47' Finale da Tavarnelle, la Sanremese tiene aperto il campionato

45' cinque minuti di recupero

44' crampi per Gulli, che lascia il posto a Durante. Dentro anche Gargiulo per Cargiolli

42' RADDOPPIO DELLA SANREMESE A TAVARNELLE...

36' colpo di testa in avvitamento di Frati, nessun pericolo per la porta albissolese

31' sicuro Caruso in uscita, il Ghiviborgo si affida ai lanci lunghi per cercare di riequilibrare la gara

27' entra Raja al posto di Cambiaso, seconda sostituzione per i ceramisti

25' PAREGGIO DELLA SANREMESE AL 73', GOL DI LAURIA. 1-1 a Tavarnelle

22' primo cambio anche tra le file albissolesi, entra Papi al posto di Carballo

20' Coccolo tenta fortuna dal limite dell'area, pallone alle stelle

15' match sempre combattuto, il Ghiviborgo cerca di riordinare le idee dopo la rete di Gulli

10' prova a correre ai ripari il tecnico toscano, che inserisce anche Riccioli al posto di Marcellusi

9' ci prova Frati dalla lunghissima distanza, Caruso blocca a terra

6' prezioso vantaggio per gli uomini di Fossati, bravi a ribaltare una partita fin qui molto complicata

3' GULLIIIIIII!! GULLIIIIIIII!! GULLIIIIII, 2-1 ALBISSOLAAAAA, perentorio colpo di testa del centrocampista biancazzurro, che raccoglie il traversone di Coccolo e trafigge Citti

1' inizia la ripresa, nel Ghivizzano in campo Giordani al posto di Rubechini

SECONDO TEMPO

46' squadre al riposo dopo un minuto di recupero. Albissola-Ghiviborgo 1-1, reti di Frati e Cargiolli

44' CARGIOLLIIIIII, CARGIOLLIIIII! IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLA: deviazione sotto misura del bomber biancazzurro, che sfrutta al meglio l'ottimo suggerimento di Gulli, bravo ad arpionare il traversone dalla destra di Cambiaso. 1-1 al Faraggiana

43' annullato a Garbini il gol del pareggio, posizione di offside

41' giallo anche per Cargiolli, si scaldano gli animi in campo e sugli spalti

40' in evidente difficoltà la squadra ligure, che non riesce più a rendersi pericolosa

36' ammonito Garbini, punizione dal limite per i toscani respinta dalla barriera

34' cambia modulo Fossati, che passa al 4-4-2

25' pare leggermente stordita l'Albissola in questi minuti, tanti passaggi sbagliati all'altezza della mediana

18' VANTAGGIO DEL GHIVIBORGO, DIANA devia in rete un preciso corner battuto da Masini. Doccia gelata per i ceramisti, che avevano approcciato bene la sfida

16' anche Gulli cerca di rendersi pericoloso in area, ma il suo destro non trova lo specchio della porta

15' discesa di Coccolo sulla fascia destra, conclusione ravvicinata dell'esterno biancazzurro salvata in uscita dal portiere biancorosso

11' sfiora l'autorete la formazione toscana, corner per i ceramisti con la palla che attraversa tutta l'area piccola senza essere deviata in porta

8" ci prova Cargiolli ben imbeccato da Cambiaso, sfera di poco alta

5' INTANTO C'É IL VANTAGGIO DEL SAN DONATO SULLA SANREMESE: 1-0 al "Pianigiani, rete di Frosali

4' squillo dei toscani, destro dal limite di Marcellusi che non crea pericoli a Caruso

3' subito aggressiva la squadra di Fossati, che guadagna il primo angolo del match: colpo di testa di Cargiolli non distante dalla porta di Citti

1' VIA ALLA GARA! PIÙ DI 500 PERSONE SUGLI SPALTI, COREOGRAFIA SPETTACOLARE PRIMA DEL FISCHIO D'INIZIO

PRIMO TEMPO

E' una spettacolare e calorosa cornice di pubblico quella che sugli spalti del "Faraggiana" si appresta ad incitare undici ragazzi vestiti di biancazzurro sempre più vicini alla Serie C: l'Albissola di mister Fossati, prima in classifica con due punti di vantaggio sulla Sanremese, scenderà in campo tra pochi minuti contro i toscani del Ghiviborgo, un match forse decisivo per le sorti del girone E di Serie D.

Ecco le formazioni delle squadre:

ALBISSOLA (3-4-3): Caruso; Calcagno, Garbini, Molinari; Gulli, Sancinito, Cambiaso, Corbelli; Coccolo, Carballo, Cargiolli.

A disposizione: Vasoli, Pasquino, Durante, Boveri, Gargiulo, Siciliano, Raja, Piacentini, Papi

Allenatore: Fossati

GHIVIBORGO : Citti, Lecceti, Bassano, Brizzi, Marcellusi, Diana, Frati, Gemignani, Di Paola, Masini, Rubechini

A disposizione: Signorini, Barretta, Coselli, Riccioli, Michelotti, Giordani, Nottoli, Micchi, Della Nina

Allenatore: Beani (Venturi squalificato)

Arbitro : Costanza di Agrigento