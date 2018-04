Calcio. Playoff a forte rischio, tutti tifano Imperia e Finale

Tra una settimana calerà il sipario su tutti i campionati e, come da tradizione, prenderanno il via gli spareggi di fine stagione.

La retrocessione dell'Argentina, unita al crollo improvviso del Finale, rischia però di rendere i prossimi playoff inutili, dato che se retrocederanno due club liguri dalla Serie D in Eccellenza non vi saranno posti utili per ulteriori promozioni.

Per questo i risultati che otterranno a stretto giro di posta l'Imperia e il Finale saranno fondamentali sotto questo punto di vista.

Per riagganciare i playout il Finale è obbligato a battere lo Scandicci domenica prossima e sperare in un'impresa dell'Argentina in casa della Rignanese. Gli otto punti di distacco dai toscani condannerebbero per regolamento i giallorossi, ma un eventuale pareggio della squadra di Casu riaprirebbe completamente i giochi.

Poi toccherà all'Imperia, ormai matematicamente qualificata ai playoff nazionali. Se i nerazzurri dovessero salire in Serie D si libererebbe, come in una sorta di reazione a catena, un posto in ogni campionato. Il nome dei rivali della squadra di Bencardino per la semifinale c'è già: il Lumignacco, formazione di Pavia di Udine.

Altri ripescaggi potrebbero aprirsi nel caso di fusioni o fallimenti di qualche società, ma per avere un quadro più chiaro bisognerà attendere le prossime settimane.

IL REGOLAMENTO

Per questa stagione la struttura del Campionato Nazionale Dilettanti ha previsto la collocazione delle otto squadre Liguri in un unico girone (il girone “E”) e la retrocessione di quattro squadre per ogni girone:

Premesso che il Consiglio del Comitato Regionale Liguria ha inteso e deliberato di dar luogo, laddove sia possibile , alla promozione alle categorie superiori di squadre vincenti i play off;

Premesso infine che l’attuale struttura dei quattro gironi del Campionato di Prima Categoria, dei sei di Seconda Categoria e dei due di Terza Categoria, è a carattere Provinciale e comunque di vicinorietà;

qui di seguito si indicano i meccanismi di Promozione e Retrocessione dei vari Campionati, precisando che, qualora si rendesse necessario stabilire una graduatoria al fine di determinare la promozione e la retrocessione dirette (primo e ultimo posto) e la seconda classificata del Campionato di Eccellenza che accede agli spareggi nazionali, si farà ricorso all’Art. 51 delle N.O.I.F./F.I.G.C..

CAMPIONATO ECCELLENZA 2017/2018 – Organico Campionato N° 16 squadre

Promozione al Campionato Nazionale Di SERIE “D” 2018/2019

La prima classificata è promossa al Campionato Nazionale di Serie “D”, la seconda classificata parteciperà, unitamente alle seconde classificate dei gironi delle varie Regioni agli spareggi per l’acquisizione di n° 7 (sette) posti a completamento dell’organico del Campionato Nazionale di Serie “D” i cui termini, modalità e norme di svolgimento saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Promozione Stagione sportiva 2018/2019:

Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone;

Due squadre (identificate come terzultima e penultima) come da regolamento dei play out.

In caso di tre retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti dovrà retrocedere anche la squadra identificata come quartultima classificata. In caso di promozione al Campionato Nazionale Dilettanti della 2^ classificata del Campionato di Eccellenza non è prevista retrocessione per la quartultima classificata.

In caso di quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti dovranno retrocedere anche le squadre identificate come quintultima e quartultima classificate. In caso di promozione al Campionato Nazionale Dilettanti della 2^ classificata del Campionato di Eccellenza non è prevista la retrocessione per la quintultima classificata.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2017/2018 – Organico n° 2 gironi da 16 squadre

PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza 2018/2019 le due squadre vincenti i rispettivi gironi;

Altre promozioni al campionato di Eccellenza si verificheranno nelle seguenti ipotesi:

a) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 3 (tre)

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza le squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto dei play-off.

b) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 2 (due)

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza le squadre classificatesi al primo ed al secondo posto dei play-off.

c) Una retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione della seconda classificata dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 2 (due)

Saranno promosse al Campionato di Eccellenza le squadre classificatesi al primo ed al secondo posto dei play-off.

d) Una retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti

Posto disponibile (oltre le prime classificate) n. 1 (uno)

Sarà promossa al Campionato di Eccellenza la squadra classificatasi al primo posto dei play-off.

e) Due retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione seconda classificata dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti

Posto disponibile (oltre le prime classificate) n. 1 (uno)

Sarà promossa al Campionato di Eccellenza la squadra classificatasi al primo posto dei play-off.

RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2018/2019:

Due squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone;

Quattro squadre (due per ciascun girone) come da regolamento dei play out.

Nella ipotesi B. oltre alle sei squadre determinate come sopra, retrocederà al Campionato di 1° categoria la squadra individuata come peggior classificata al termine dei play-out.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2017/2018 – Organico n° 4 gironi da 16 squadre. Totale 64 squadre.

PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Promozione 2018/2019 le 4 squadre vincenti i rispettivi gironi;

Altre promozioni al campionato di Promozione si verificheranno nelle seguenti ipotesi:

a) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione della seconda classificata del campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 4 (quattro)

Saranno promosse al Campionato di Promozione le squadre classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto dei play-off.

b) Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 3 (tre)

Saranno promosse al Campionato di Promozione le squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto dei play-off.

c) una retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione della seconda classificata dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 3 (tre)

Saranno promosse al Campionato di Promozione le squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto dei play-off.

d) una retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 2 (due)

Saranno promosse al Campionato di Promozione le squadre classificatesi al primo e secondo posto dei play-off.

e) due retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione seconda classificata dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Dilettanti.

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 2 (due)

Saranno promosse al Campionato di Promozione le squadre classificatesi al primo e secondo posto dei play-off.

f) due retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti

Posti disponibili (oltre le prime classificate) n. 1 (uno)

Sarà promossa al Campionato di Promozione la squadra classificatasi al primo posto dei play-off.

tre retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti e promozione 2^ classificata dal campionato di Eccellenza al campionato nazionale Dilettanti

Posti disponibili oltre le prime classificate n. 1 (uno)

Sarà promossa al Campionato di Promozione la squadra classificatasi al primo posto dei play-off.

RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2018/2019:

Quattro squadre direttamente: quelle classificatesi all’ultimo posto di ciascun girone;

Otto squadre (due per ciascun girone) come da regolamento dei play out

I meccanismi di Promozione/Retrocessione relativi ai Campionati di Seconda e Terza Categoria di seguito trascritti sono da intendersi subordinati all’approvazione, da parte della Lega Nazionale Dilettanti, dell’istanza proposta dal C.R.Liguria di ammissione al Campionato di Seconda Categoria delle squadre di Terza Categoria delle province di Imperia, Savona e La Spezia.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018 – Organico: n° 2 gironi da 14 squadre, n° 2 gironi da 13 squadre, n° 1 girone da 12 squadre, n° 1 girone da 11 squadre. Totale 77 squadre

PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Prima Categoria 2018/2019 le vincenti i Sei gironi del Campionato di Seconda Categoria.

Nella eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti vacanti nel Campionato di Prima Categoria oltre alle prime classificate dei sei gironi, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo svolgimento dei play-off.

RETROCESSIONI

Retrocederanno al campionato di Terza Categoria Stagione Sportiva 2018/2019:

Per tutti i Gironi: Una squadra direttamente: quella classificatasi all’ultimo posto del girone;

Una squadra come da regolamento dei play out.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2017/2018 – Organico n° 2 gironi. Totale 31 squadre

PROMOZIONI

Saranno promosse al Campionato di Seconda Categoria Stagione Sportiva 2018/2019 le vincenti di ciascun girone dei Campionati di TerzaCategoria organizzati dalle Delegazioni di Genova e Chiavari. Nella eventualità che i meccanismi di retrocessione dei Campionati superiori rendessero posti vacanti nel Campionato di Seconda Categoria, qualora l’organico dei gironi C-D-E risultasse inferiore alle 14 unità per ciascuno, oltre alle prime classificate dei due gironi, si darà luogo ad ulteriori promozioni, determinate dallo svolgimento dei play-off, per l’accesso ai gironi nel cui organico rientrano per Provincia o vicinorietà.