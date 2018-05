Calcio: i biglietti di Seravezza - Albissola si potranno acquistare direttamente in Toscana

L'Albissola ha reso note le modalità per l'acquisto dei biglietti per assistere alla partita tra Seravezza e i ceramisti, in programma domenica alle ore 15:00 allo stadio Necchi - Balloni di Forte dei Marmi. I tagliandi saranno acquistabili direttamente in loco, nel giorno della partita.

Il comunicato:

Si fa presente che I biglietti d’ingresso per la gara SERAVEZZA -ALBISSOLA 2010, del 06 maggio presso lo stadio “Balloni” di Forte dei Marmi, si possono acquistare direttamente alle due casse del campo, una riservata ai locali e una agli ospiti. Sarà poi la Questura a disporre l’entrata al settore di pertinenza".