Nazionale, Calcio a 5 non vedenti: gli azzurri conquistano il secondo posto al torneo internazionale in Georgia

Nella settimana appena trascorsa, la Nazionale di calcio non vedenti si è recata in Georgia per disputare un torneo internazionale amichevole, in preparazione agli Europei 2019. Gli azzurri hanno affrontato due compagini della Russia, A e B e i padroni di casa della Georgia.

Il primo incontro, quello contro la Russia B è terminato 2-1 per i russi, anche se la prestazione azzurra è comunque da ricordare. La rete azzurra è stata siglata dal giovane Paul Iyobo, nato in Italia ma di origini nigeriane.

Il secondo incontro, contro la Georgia, è terminato 2-2. I georgiani passano in vantaggio, ma un grandissimo mancino di Iyobo pareggia i conti. Dopo pochi minuti, una collaborazione in avanti tra il barese Sebastiano Gravina, oggi di Pietra ligure e bandiera del Liguria Calcio e Iyobo, permette a Gravina di portare in vantaggio l’Italia. Immediato pareggio dei padroni di casa in contropiede.



La finale, quella contro la Russia, finisce 6-0 dopo aver retto bene tutto il primo tempo.

Questo il commento dello stesso Gravina a Rivierasport: "Abbiamo disputato un grande torneo, molto difficile e duro a livello fisico. Gli schemi hanno funzionato abbastanza bene, siamo riusciti a proporre il nostro gioco e infatti sono arrivati bei risultati che ci fanno ben sperare per il futuro. Siamo una squadra in crescita sicuramente, ma il lavoro da fare è ancora molto. Nella finale abbiamo preso 3/4 reti su palla in attiva e questo non deve succedere. Abbiamo fatto diversi errori sotto porta, ma la costruzione del gioco è buona"

Prossimo raduno previsto dal 24 al 27 maggio a Silvia Marina in Abruzzo dove l'Italia affronterà un nuovo ciclo di amichevoli.