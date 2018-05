Alla Festa dello Sport costruiamo "La Pista di Pietro"

La Festa dello Sport è ormai un evento centrale nell’agenda dei genovesi e non solo. Una occasione di sport, di gioia, di divertimento ma anche di educazione e di valori che vengono trasmessi ai giovani da istruttori e testimonial prestigiosi. Promossa da Porto Antico di Genova Spa e Stelle nello Sport con la collaborazione di Coni Liguria, Uisp Genova eConsorzio Sociale Agorà e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, è la più grande festa sportiva della Liguria dedicata ai ragazzi tra i 4 e 15 anni. Un evento straordinario, completamente gratuito, che da sempre ha attenzione al sociale, con sostegno a numerose Onlus tra cui la Gigi Ghirotti a cui è dedicato il Galà delle Stelle, e all’ambiente con messaggi importanti da trasmettere ai giovani, come l’utilizzo di “acqua a km 0” grazie alla presenza di Iren.

L’edizione 2018 della Festa sarà l’inizio di un “viaggio speciale”. Amiu, Stelle nello Sport e Porto Antico di Genova Spa lanciano la raccolta di vecchie scarpe sportive per costruire “La Pista di Pietro” nell’ambito del progetto esosport. Tutti i genovesi e coloro che parteciperanno alla Festa dello Sport potranno portare le proprie scarpe sportive e di gomma usate dal18 al 20 maggio e lasciarle nei contenitori ESObox esosport run dedicati alla raccolta.

Un rifiuto si trasformerà così in nuova risorsa, ovvero materiale granulare con il quale verrà costruita a Genova, proprio in occasione della Festa dello Sport 2019, la prima pista di atletica leggera di 60 metri, in ricordo del grande atleta Pietro Mennea che proprio a Genova nel 1976 firmò lo storico primato correndo i 60 metri piani in 6 secondi e 68 centesimi, record che rimarrà la sua miglior prestazione di sempre su quella distanza.

esosport, in collaborazione con Amiu, ha già realizzato 8 Giardini di Betty a Genova: bellissimi parchi giochi per bambini con pavimentazione antitrauma ottenuta dal processo di riciclo delle scarpe sportive. I parchi giochi sono la testimonianza concreta che, con un semplice gesto di attenzione si possono realizzare nuovi oggetti riciclati utili per il territorio.

Alla Festa dello Sport 2018 inizierà un’altra corsa. Nel ricordo di Pietro Mennea e con un traguardo straordinario, una vittoria per tutta la città.