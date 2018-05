Calcio. Albissola, si avvicina la partita della vita: contro il Seravezza per coronare il sogno Serie C

Nove vittorie di fila, una rimonta clamorosa dopo aver chiuso il girone d'andata a metà classifica con quattordici punti di ritardo dalla vetta e il sogno Serie C ormai ad un passo: è una settimana dalle forti emozioni quella che sta vivendo l'Albissola delle meraviglie, che a tre giorni dalla decisiva trasferta contro il Seravezza, prosegue la preparazione verso l'appuntamento più importante nella storia del club ceramista.

Sul campo neutro di Forte dei Marmi, la squadra di Fossati avrà in pratica un solo risultato per chiudere il discorso promozione: i due punti di vantaggio sulla Sanremese, attesa dal match casalingo contro il Ligorna (difficile pensare ad un passo falso dei matuziani contro i genovesi ormai salvi...) costringerà Sancinito e compagni ad ottenere la decima vittoria di fila per poter brindare alla Serie C già domenica; in caso di pareggio dell'Albissola e successo della Sanremese, infatti, le due squadre chiuderebbero appaiate a quota 67 punti, dovendo così disputare lo spareggio in campo neutro (non vale la regola degli scontri diretti, a vantaggio dei ceramisti).

"I ragazzi stanno lavorando bene - sottolinea il DS Nuzzo - anche Piacentini si è allenato con il gruppo ed è pronto per affrontare quest'ultima battaglia".

La squadra, dopo la rifinitura in programma sabato mattina al "Faraggiana" partirà per la Toscana, dove domenica sono attesi circa cento tifosi albissolesi, che raggiungeranno Forte dei Marmi con auto e pullman.