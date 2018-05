Calcio, Serie D: il Finale attende novità, ma la trasferta dell'Argentina a Rignano non è ancora stata organizzata

L'importanza degli incroci di domenica prossima nell'ultima giornata in Serie D sono ormai risaputi, soprattutto per il Finale.

I giallorossi hanno l'obbligo di battere lo Scandicci per sperare ancora nei playout, con la speranza che l'Argentina imponga almeno il pareggio alla Rignanese.

Come però raccontato negli scorsi giorni, la trasferta degli armesi in Toscana resta in fortissimo dubbio, a causa delle problematiche economiche del club: a stamattina il pullman per affrontare il viaggio verso Rignano sull'Arno non è stato ancora prenotato, così come il ristorante per il pranzo pre partita.

Un vulnus che inciderebbe seriamente sulla regolarità del campionato e che di fatto annullerebbe le possibilità di salvezza del Finale.