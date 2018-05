Calcio, Eccellenza. Alla scoperta del Lumignacco, il primo avversario nei playoff nazionali dell'Imperia

Il Lumignacco Calcio è una piccola realtà del Friuli Venezia Giulia ed è al sesto campionato consecutivo di Eccellenza, dopo averne trascorsi altrettanti in Promozione. I rossoblù hanno ottenuto il miglior risultato in assoluto della loro storia calcistica ottenendo il secondo posto e arrivando allo spareggio nella semifinale dei play-off nazionali contro l'Imperia con un match di andata e ritorno che si disputeranno il 20 maggio (in terra nerazzurra) e il 27 maggio (in Friuli): a parlare della doppia sfida con in nerazzurri in esclusiva per rivierasport.it è Moreno Gardellini, Direttore Generale, del club friulano.

Direttore Gardellini, vi aspetta un doppio confronto contro l'Imperia; ci spiega la vostra realtà? "Siamo una società nata nel 1969 che sta disputando il sesto anno consecutivo nel campionato di Eccellenza, dopo altrettanti passati in Promozione. Con questo secondo posto siamo riusciti ad ottenere il nostro miglior risultato nella storia calcistica del Lumignacco Calcio e di questo ne siamo contenti".

Il vostro avversario in semifinale si chiama Imperia: vi siete fatti un'idea sui nerazzurri? "Sicuramente loro sono una realtà importante, visto la città e noi a confronto siamo solo un piccolo paesino che fa 6.000 abitanti. L'Imperia in passato ha partecipato anche a campionati professionistici e vorrà ritornare nelle categorie che le competono. Hanno un buon attacco e giocatori di categoria".

Cosa teme dei nerazzurri? "La voglia di una città intera di tornare dopo un po' di tempo nel campionato di Serie D, ma temiamo anche la squadra in generale e il loro attaccante Daddi, capace di segnare molto così come Castagna".

Come valuta la vostra stagione? "In questi sei campionati di Eccellenza abbiamo avuto sempre dei miglioramenti, stagione dopo stagione, visto che tre anni fa siamo arrivati terzi e l'anno scorso quinti. Quest'anno siamo riusciti a centrare il risultato più importante per la società con il secondo posto: un grande risultato".

La ciliegina sulla torta si chiama Serie D? "La Serie D? Si, noi giochiamo per quello anche se penso che non sarà facile. Vogliamo superare il turno e giocarci poi una finale e lotteremo per aggiungere il massimo".