Calcio, Albissola. Amin Sakhi convocato per la prossima Juniores Cup

Dopo la recente esperienza in Abruzzo, dove è stato un protagonista nella rappresentativa ligure del Torneo delle Regioni Allieci, arriva un’altra convocazione per Amin Sakhi, convocato per partecipare alla Juniores Cup 2018 con la rappresentativa Girone E, che si svolgerà dal 7 al 12 maggio nelle località versiliesi di Camaiore e Viareggio, dove le migliori selezioni Under 18 del campionato nazionale di calcio di Serie D si affronteranno con la formula del triangolare.

Un’altra soddisfazione per l’interessato, per l’Albissola e per tutto il suo settore giovanile.