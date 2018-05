Il Volley Team Finale parteciperà a Catania alle qualificazioni delle finali nazionali Under 14 maschili

Nella giornata di ieri è arrivata una bellissima notizia per la Liguria e per il Volley Team Finale del Presidente Schiappapietra. La squadra finalese è stata infatti ripescata per la rinuncia della vincente della Sardegna ed entrerà nel girone B delle qualificazioni delle finali nazionali under 14 maschili in programma a Catania dal 15 al 17 maggio.

La Liguria Maschile infatti, grazie all’ottimo ranking qualitativo, che compensa i numeri non elevatissimi, era la prima Regione esclusa dalla possibilità di far passare anche la seconda squadra alle finali nazionali. Pertanto, come per le finali nazionali under 13 (3×3), saranno la Colombo Genova e il Volley Team Finale a rappresentare la Liguria