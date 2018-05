Calcio. Il Finale saluta la serie D, lo Scandicci si impone 2-1 e andrà a sfidare la Rignanese ai play-out

FINALE – SCANDICCI 1-2 (63' Capra - 24’ Bragadin, 95' Serrotti)

50' RADDOPPIO SCANDICCI! Ripartenza micidiale e rete di Serrotti che chiude i discorsi

47' ora anche Scarrone a presidiare l'area di rigore ospite alla ricerca della rete

45' ci saranno ancora cinque minuti di tempo per le speranze di play-out del Finale

43' tentativo insistito del Finale che si conclude con un cross di Capra che sfiora il palo lontano

40' fallo di Folegnani ai danni di Conti. Il toscano viene ammonito e si accende un parapiglia che il Direttore di gara risolve con l'aiuto delle parole

39' Lala non aggancia la sfera tutto solo a tu per tu con Lensi

37' botta di prima intenzione per Vangi, blocca a terra Gallo

35’ ultimo cambio per Grandoni che sostituisce Castellani con Vangi

32' a terra il portiere ospite Lensi che poi si rialza con l'ausilio dei sanitari

31' conclusione di Capra dal limite, murata dalla difesa ospite

29' non ce la fa più Poli, al suo posto Folegnani

26’ negli ospiti Martini lascia spazio a Cela

25' sale il pressing del Finale con una buona combinazione sulla destra, cross di Lala intercettato e nulla di fatto

20' Un cambio per parte: Finocchio per Genta infortunato nel Finale, Gori per Bragadin nello Scandicci

18' SQUILLO FINALE, ARRIVA IL PAREGGIO! Capra pronto sul secondo palo trasforma in gol l'assist rasoterra di Vittori

17’ cross dalla trequarti a cercare Capra che colpisce di testa e manda alto. Seconda sostituzione per Buttu: fuori De Martini, dentro Sfinjari

13' De Benedetti ferma con le cattive Castellani e viene ammonito

12’ dagli sviluppi di un corner Alderotti sfrutta il blocco di Castellani per colpire di testa. Para Gallo

9' finisce sul taccuino del signor Repace Leo, reo di aver steso Capra

7' butta al vento l'occasione del raddoppio Leo che da pochi passi dalla porta manda incredibilmente a lato

5' clamorosa occasione per il Finale nata da un disimpegno sbagliato di Alderotti con Roda che cerca Vittori all'altezza del secondo palo, ma la punta sfiora soltanto la palla

4’ Gargano resta a terra dopo un contrasto, al suo posto Moriconi

1' De Martini a terra in area nel contrasto con Gargano, per il Direttore di gara tutto regolare

1' squadre in campo così come avevano terminato la prima frazione

SECONDO TEMPO

48' Roda dall'esterno di sinistra serve l'accorrente Scalia che all'ingresso in area viene steso da un difensore in maglia blu. L'arbitro fa proseguire con la palla che arriva a Genta, ma il suo tiro è alto. Si chiude così la prima frazione

45’ arriva il primo cartellino, è per Scarrone che atterra Serrotti

44' ennesima entrata molto vigorosa dei giocatori dello Scandicci su Capra, ancora nessun provvedimento disciplinare

40’ terzo corner per il Finale, Castellani all’altezza del primo palo allontana

38' pasticcia la difesa casalinga, Bragadin prima e Martinelli poi non riescono ad arpionare la sfera al limite dell'area

36' Figone non riesce a proseguire, al suo posto Roda

30’ Genta prova la botta a sorpresa calciando rasoterra una punizione dal limite, ma para Lensi

26' De Martini all'altezza del secondo palo anticipato dalla difesa toscana, sarà il primo corner del match per il Finale

24’ VANTAGGIO SCANDICCI! Leo pesca Bragadin nonostante il tentativo di intercetto da parte di Scalia, il numero sette ospite non sbaglia e porta avanti i suoi

23' altra occasione ancora sui piedi di Vittori che controlla e calcia in porta, ma la sua conclusione è intercettata dalla difesa ospite

18' seconda occasione nel giro di un minuto per il Finale, ma Vittori non riesce a colpire al meglio la sfera

17’ cross di Genta dalla trequarti per Capra, palla troppo lunga

12' serpentina di Capra che poi libera alla conclusione Genta, ma Lensi chiude bene lo specchio della porta

8' risposta dello Scandicci affidata ad un filtrante verso Castellani, pescato in posizione di fuorigioco

5' primo tentativo di verticalizzazione verso la porta ospite per il Finale, palla fuori misura per Vittori

1' Finale in bianco, Scandicci con la divisa blu e si comincia!

PRIMO TEMPO

Dentro o fuori. Non c’è appello e non basta il risultato di un solo campo. Buongiorno a tutti i nostri lettori dal “Felice Borel” dove tra pochi minuti prenderà il via Finale-Scandicci, gara che consegnerà al campionato due verdetti chiave in zona salvezza: la terza retrocessa e se ci sarà o meno un play-out per decidere l’ultima squadra ad abbandonare la categoria, il tutto in attesa del risultato di Rignanese-Argentina.

Ai giallorossi potrebbe non bastare infatti la vittoria per potersi giocare l’ultima chance allo spareggio, in caso di contemporanea vittoria della Rignanese.

Ecco le formazioni ufficiali, con la sorpresa dell’esclusione di Virdis, Antonelli e Saba da parte finalese, in attesa del fischio d’inizio:

FINALE (4-4-2) : Gallo; Conti, Scarrone, De Benedetti, Scalia; Genta, Figone, Lala, De Martini; Capra, Vittori.

A disposizione: Porta, Finocchio, Farinazzo, Maiano, Godena A., Roda, Godena S., Oxhallari, Sfinjari

Allenatore: Buttu

SCANDICCI (4-3-3) : Lensi; Martinelli D., Martini, Alderotti, Gargano; Serrotti, Meacci, Leo; Bragadin, Castellani, Poli.

A disposizione: Martinelli F., Frullini, Cela, Moriconi, Gori, Pucci, Saccardi, Folegnani, Vangi.

Allenatore: Grandoni.

ARBITRO: Giuseppe Repace di Perugia