Calcio. Capra saluta la serie D col suo Finale: “Non un bel momento per nessuno di noi, uno dei più tristi nella mia carriera”

Battere lo Scandicci e sperare in un passo falso della Rignanese. Era questa l’ultima chance concessa dal destino al Finale per provare a garantirsi la permanenza in quarta serie. Un’impresa, se così si può definire, soltanto sfiorata, nonostante le buone notizie giunte dalla Toscana ed il gol messo a segno da Edo Capra, che non è bastato ai giallorossi per raccogliere gli ultimi vitali tre punti.

La sconfitta coi fiorentini è però la naturale chiosa di una stagione in cui i giallorossi sono arrivati all’ultima giornata senza dipendere solo ed esclusivamente da sé stessi: “Il rammarico più grande, aldilà della partita di oggi, è proprio questo. Abbiamo interpretato la sfida con lo Scandicci alla grande, giocando praticamente per tutto l’arco dei novanta minuti in una sola metà campo. Ci abbiamo provato in tutti i modi a vincerla, andando sotto ma trovando la forza di rimetterla in pareggio e cercando poi in tutti i modi di andare in vantaggio, spinti anche dalle voci che arrivavano da Rignano. Gli episodi purtroppo ci hanno girato contro, bravi loro che non hanno rubato assolutamente nulla, facendo la propria partita compatti ed in ripartenza. Noi abbiam dato tutto ma non è bastato. Ripeto, il grandissimo rammarico è essere arrivati a questa partita con un solo risultato a disposizione”.

La prestazione dei finalesi, generosa ma poco fruttuosa come spesso è capitato nel corso della stagione, non ha portato al risultato sperato ma è tornata ad infiammare il “Borel”. Un elemento da cui deve ripartire il Finale del futuro, anche se smaltire le ultime tossine della retrocessione non sarà semplice: “Il pubblico ci ha creduto insieme a noi, spronandoci e sostenendoci fino alla fine. E’ stato un aiuto ed un segnale positivo, però a volte non basta. Cosa si prova ora? Restano delusione, tristezza e amarezza. Non è un bel momento per Finale e nella mia carriera calcistica è tra i peggiori”.