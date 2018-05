Proclamate le Stelle nello Sport 2018. Sono Quagliarella, Pandev, Sommariva, Bianconi, Armaleo, Parisi, Fasan e il Basket Pegli. Domani la presentazione del Galà

Due mesi di votazioni, duecento giorni intensi, ricchi di eventi e sostegno al mondo sportivo. La 19° edizione del progetto Stelle nello Sport è arrivata al gran finale. Venerdì 18 maggio al Porto Antico di Genova si accenderanno i riflettori sugli sportivi liguri dell’anno eletti attraverso una maratona straordinaria con i coupon pubblicati su Il Secolo XIX, le cartoline distribuite in tutto il mondo sportivo e il sito www.stellenellosport.com per un totale di 302.595 voti. Ancora una volta la Notte degli Oscar dello Sport ligure sarà un grande momento di festa e celebrazione ma anche di spettacolo e divertimento (prenotazioni aperte allo 0103626961 o scrivendo ainfo@stellenellosport.com).

Ecco i re e le regine dello sport in Liguria. Fabio Quagliarella succede a Luis Muriel nell’albo d’oro del Rossoblucerchiato dell’Anno. Il bomber sampdoriano, forte di 6671 preferenze, è il vincitore del Trofeo Azimut in ragione dello straordinario plebiscito d’affetto e stima da parte dei tifosi blucerchiati proprio nella stagione del record assoluto di gol in Serie A. Alle sue spalle, Goran Pandev (4983), il più votato tra i rossoblù che si sono divisi tra Mattia Perin (quarto con 4312) e Davide Ballardini (quinto con 3960). Terzo posto per Duvan Zapata (4567), anche lui autore di una grande stagione (record personale di gol in A) che lo porterà ai Mondiali.

Lorenzo Sommariva, azzurro nello snowboard a Pyeongchang 2018, trionfa tra i Big nel Trofeo Erg con 4972 voti precedendo il senegalese Pape Ba (3816 voti), campione mondiale di Karate tesserato Marcelline Genova Sport, e Giovanni Sciaccaluga (3197), atleta in forza ai Nuotatori Genovesi e in gara alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Con 5133 voti, nella categoria Big Femminile, la pallanuotista vicecampionessa olimpica Roberta Bianconi (Orizzonte Catania) alza il Trofeo Villa Montallegro. Il palco del Galà dello Sport accoglierà anche la nuotatrice Martina Carraro (Azzurra ’91 – 3860) e l’arciera Erica Benzini (Aga Genova – 2824 voti), entrambe protagoniste a livello internazionale nelle loro discipline.

Il Trofeo Cambiaso Risso va Filippo Armaleo. Lo spadista della Cesare Pompilio, vicecampione mondiale e campione d’Europa è lo Junior più acclamato con 3787 preferenze e il podio è completato da Marco Zoratti (Colombo Genova Volley) e Alessandro La Mantia (Atletica Spezia), campioni d’Italia nelle loro discipline e sostenuti dai rispettivi supporters con 3511 e 3148 voti. Nicole Parisi, ginnasta vicecampionessa d’Italia nella Ritmica con la PGS Auxilium Genova, festeggia nel Trofeo Costa Crociere. I suoi 4322 voti le permettono di esser irraggiungibile tra le Junior: venerdì 18 maggio, alla sala Grecale, sarò premiata assieme a Giorgia Valanzano (3719), vicecampionessa europea con il Gruppo Pattinatori Savonesi, e Elisa Fruttauro (3553), danzatrice campionessa iridata spezzina con la Master Ballet. Come al solito, grandissima “battaglia” tra i Green nel Trofeo Ansaldo Energia. La spunta Andrea Fasan: il pugile della Celano Boxe, capitano della rappresentativa giovanile FPI Liguria, ottiene 5561 voti precedendo cosìAlessandro Dermidoff (Lanterna Taekwondo – 5045) e Sara Demartini (Ginnastica Andrea Doria – 3616).

Nel Trofeo EcoEridania è ancora il Basket a primeggiare. Il Basket Pegli della presidente Antonella Traversa succede nell’albo d’oro alla Scat e può guardare tutte le società liguri dall’alto con 6032 voti. Al secondo posto le ginnaste della Blu Genova Social Sporting (5650 voti), al terzo il Genova Nuoto (4815). Sorridono anche Canottieri Sampierdarenesi (4292), Arcieri della Superba (4132), Sci Club 3G (3715), Arenzano Ducks Cheerleading (3217), Portuali Savona Lotta (3120), Yacht Club Italiano (2967) e i calciatori della Sanremo 2000 (2925)

Eccoli i protagonisti della Notte degli Oscar dello Sport in Liguria il cui sipario si alzerà venerdì 18 maggio alle ore 20,15 nella magnifica cornice del Porto Antico di Genova (Sala Grecale, Magazzini del Cotone). Una serata che sarà dedicata, così come tutto il progetto Stelle nello Sport, alla Gigi Ghirotti Onlus. Sarà il Prof. Franco Henriquet ad aprire sul palco ricordando il nuovo progetto della Ghirotti e al termine della serata i volontari raccoglieranno donazioni omaggiando a tutti un gustoso cadeaux Panarello (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria allo 0103626961 o scrivendo a info@stellenellosport.com).

Il Galà sarà condotto da Michele Corti (ideatore del progetto e volto di Sport Mediaset) e Giorgia Cenni (giornalista genovese da due anni nella squadra di Sky Sport) con partecipazione di alcuni testimonial sportivi di livello internazionale e personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.