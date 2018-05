Calcio, Prima Categoria. Dianese & Golfo, dentro o fuori con la Veloce. La carica di Salvatore Curri: "Andremo per giocarcela, abbiamo un solo risultato"

PRIMA CATEGORIA - SEMIFINALE PLAY-OFF

ASPETTANDO... VELOCE SAVONA-DIANESE & GOLFO

Una Coppa Liguria messa in bacheca al suo primo anno in giallorossoblù non è male, ma ora Salvatore Curri vuole di più. Il Direttore Sportivo della Dianese & Golfo analizza la semifinale secca playoff che Sparaccio e compagni si giocheranno domenica pomeriggio (ore 16.30) al "Levratto" dopo le polemiche riguardanti la partita di una settimana fa proprio con la Veloce Savona di Gerundo.

"Non vorrei tornare a domenica scorsa: personalmente ci ho impiegato parecchio a metabolizzare quello che siamo stati costretti a subìre una settimana fa - dichiara il DS giallorossoblù - un senso di ingiustizia, inconcepibile da chi è deputato a giudicare con equità. La giornata no può capitare a chiunque, ai giocatori e quindi anche ai direttori di gara, ma la giornata storta sistematica a sbagliare in una sola direzione, non la avevo mai vista..."

"Domenica, curando i dettagli sarà fondamentale scendere in campo con grande concentrazione - sottolinea Curri - dove si affrontano due buone squadre che per certe cose si equivalgono. Saremo tutti disponibili, tranne gli squalificati, ma qualche acciaccato è recuperato".

"La Veloce Savona? Hanno pregi e difetti, come noi, cercheremo di annullare i primi e approfittare dei secondi. Dobbiamo dimostrare di avere personalità e fare molto meglio rispetto ai ko del campionato. Dalla nostra abbiamo un unico risultato, si potrebbero giocare 120 minuti: stiamo bene, non facciamo calcoli e andremo a giocarcela anche se ovviamente mi sarebbe piaciuto disputare questo match in casa. Detto questo, ce la giocheremo a viso aperto e affronteremo gli avversari consapevoli che quello che vogliamo dobbiamo prendercelo, rimanendo concentrati - conclude il Direttore Sportivo - pensando positivo e entrando in campo con la giusta mentalità".