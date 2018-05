Tantissime le Stelle nello Sport che scenderanno in campo al Porto Antico

Che Festa sia. Di sport e di valori. E’ terminato il conto alla rovescia e venerdì mattina (ore 9,30) sul Palco nel cuore di Piazzale Mandraccio si apre ufficialmente al Porto Antico la 14° Festa dello Sport. Tante le “Stelle nello Sport” che scenderanno in campo. Il nuotatore azzurro Edoardo Stochino taglierà il nastro insieme al freestyler Paolo Rossi e poi tutti a giocare. Migliaia di studenti saranno impegnati nell’Olimpiade delle Scuole sotto il tendone in Piazza delle Feste e nella Baby Maratona. Nel pomeriggio appuntamento alle ore 15 alla Biblioteca De Amicis con uisp e Alce Nero per l’incontro su “Sport e Bio” con i pallanuotisti Di Fulvio e Gitto mentre alle ore 16 Mattia Perinincontrerà i fans presso lo stand Zentiva in Calata Falcone e Borsellino. Selfie e autografi sono garantiti.

Tutto esaurito alla Sala Grecale per il 19° Galà delle Stelle nello Sport (Venerdì ore 20:15). A incoronare i Campioni dello sport ligure, selezionati dopo ben 302.595 voti, ci saranno testimonial straordinari. Di oggi la conferma dell’adesione di Carlotta Ferlito, stella della Ginnastica due volte olimpica a Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, vincitrice di un argento e due bronzi ai Giochi Olimpici giovanili di Singapore 2010, medagliata agli Europei di Birmingham, Berlino e Bruxelles. Personaggio televisivo, nota per la sua partecipazione al programma “Ginnaste-Vite Parallele”, Carlotta è amatissima dal pubblico degli sportivi italiani e, oltre a partecipare al Galà, abbraccerà sabatopomeriggio (ore 16:30) le partecipanti della Festa della Ginnastica organizzata dalla Fgi Liguria in Piazza delle Feste. Al Galà, condotto da Michele Corti e Giorgia Cenni,parteciperanno anche Claudio Chiappucci, stella del ciclismo, Fabio Scozzoli, pluricampione e medagliato mondiale ed europeo nei 50 e 100 rana, Alberto Busnari, 4 volte olimpico, specialità cavallo con maniglie e Francesco Di Fulvio, attaccante della Pro Recco Pallanuoto, medagliato ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Tra i premiati Fabio Quagliarella e Goran Pandev sono i Rossoblucerchiati più apprezzati dell’anno nel Trofeo Azimut, lo snowboarder Lorenzo Sommariva (Trofeo Erg) e la pallanuotista Roberta Bianconi (Trofeo Villa Montallegro) i campioni più acclamati nella categoria Big, Filippo Armaleo (Trofeo Cambiaso Risso) e Nicole Parisi (Trofeo Costa Crociere) tra gli Junior, Andrea Fasan (Trofeo Ansaldo Energia) tra i Green. Grande festa per il Basket Pegli della presidente Antonella Traversa che alzerà il Trofeo Eco Eridania.



Madrine della serata le bellissime Giulia Gualco e Sofia Sartori e tra gli ospiti d’onore anche Enrico Ruggeri e Paolo Conticini, prestigiosi testimonial della Partita del Cuore che si giocherà a Genova il 30 maggio. Con loro anche i Campioni del Sorriso, Antonio Ornano e i Soggetti Smarriti che con i loro show infiammeranno la platea: tutti insieme per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus per cui, da sempre, Stelle nello Sport raccoglie fondi.

Grande attesa anche per gli eventi del Sabato alla Festa dello Sport. Tommaso Castello (nazionale di Rugby) e Luisa Tesserin (azzurra nella scherma a Rio de Janeiro) e (freestyler) festeggeranno i vincitori del Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” (55 studenti premiati sui 4153 elaborati raccolti) e del Premio Fotografico Nicali (20 finalisti votati tra 241 foto inviate in questa 6° edizione). Sigla di inizio a cura della Filarmonica Sestrese. Alle 11,30 importante incontro tra tutto il mondo dello sport paralimpico, quello della sanità e le massime istituzioni sul tema“ASL3 e CIP: il benessere della persona con disabilità attraverso la pratica sportiva”.

Tanti gli “azzurri” e gli istruttori che proporranno da venerdì a domenica (ore 9-19) diverse attività di avvicinamento allo sport nell’Area “educational” di Stelle nello Sport nel cuore del Piazzale Mandraccio. Sabato pomeriggio (ore 17) il Miglio Blu con Emma Quaglia e in serata (ore 20) la 10° Notte Magica dello Sport sul palco Mandraccio con tante esibizioni spettacolari. Domenica mattina la Festa con tanti campioni “paralimpici” e “special”.

Beneficenza. “Da 19 anni Stelle nello Sport ha l’obiettivo di valorizzare tutte le discipline sportive con un occhio particolare ai giovani”, spiega Michele Corti, ideatore del progetto. “E’ con piacere che sosteniamo le società sportive e, sotto l’egida del Coni, mettiamo in rete Federazioni e Società per sviluppare progetti ed eventi che promuovano il nostro territorio e diano chance ai nostri giovani. Una grande squadra, ricca di stelle

che gioca per sostenere la Gigi Ghirotti Onlus del Prof Henriquet a cui dedichiamo ogni anno l’Asta delle Stelle su CharityStars e la magnifica Charity Dinner all’Axcquario di Genova. Una squadra super che ora è pronta a giocare il gran finale”.

