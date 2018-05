Calcio, Prima Categoria. Luca Colli carica la Dianese & Golfo in vista della finale playoff: "Impresa non impossibile, possiamo vincere con la Sanstevese"

PRIMA CATEGORIA - FINALE PLAYOFF -

ASPETTANDO... SANSTEVESE-DIANESE & GOLFO

Domenica pomeriggio una tra Sanstevese e Dianese & Golfo vincerà il playoff del Girone A della Prima Categoria e potrà continuare il sogno andando a sfidare nella seconda fase le altre compagini della categoria. Il match è un derby imperiese molto sentito tra le squadre di Siciliano e Sardo, con i giallorossoblù che nei tre precedenti di questa stagione hanno sempre vinto. Ai nostri microfoni carica l'ambiente giallorossoblù l'esperto Luca Colli.

"Domenica sarà una partita dura contro una Sanstevese che è arrivata seconda in campionato e dove sul loro campo non sarà semplice, anche se in campionato ci abbiamo vinto solo noi e il Pontelungo in questa stagione. Dobbiamo azzerare tutto, senza pensare alle ultime vittorie, Coppa Liguria compresa, pensando che domenica è una partita a se".

"Se giocheremo contro la Veloce avremo delle buone possibilità di realizzare la vittoria. Dobbiamo cercare le giuste motivazioni avere testa, forza e fortuna. Sappiamo che dobbiamo solo vincerla e per questo abbiamo a disposizione 120 minuti: ci proveremo".

"Abbiamo la possibilità di vincere a Santo Stefano al Mare, non è impossibile. Loro saranno favoriti dal fattore campo, ma noi ci crediamo, ce la a ndiamo a giocare consapevoli della nostra forza".