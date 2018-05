Calcio, Eccellenza. Imperia-Lumignacco accende il sogno nerazzurro: primo round di semifinale al "Ciccione" (ore 16.30)

ECCELLENZA - SEMIFINALE PLAYOFF -

IMPERIA-LUMIGNACCO

L'occasione è una di quelle che possono capire poche volte. L'Imperia di mister Bencardino va a caccia della vittoria in uno stadio "Ciccione" (calcio d'inizio, ore 16.30) tinto di nerazzurro in occasione della semifinale di andata del playoff nazionale di Eccellenza. In arrivo ci sono i friulani del Lumignacco, allenati dal volto noto Zanuttig (ex Alessandria e Lucchese fra le tante in carriera) che proverà a tenere aperta la contesa in vista del ritorno tra una settimana.

L'Imperia deve vincere con un margine importante per riuscire ad andare con una testa più libera nella lunga e insidiosa trasferta in terra friulana. Bencardino si affiderà ancora una volta ad un gruppo che in questa stagione è stato capace di realizzare qualcosa di importante.

La vincente di questo doppio scontro sfiderà in un match sempre di andata e ritorno, chi riuscirà a passare il turno tra i lombardi del Calvina e i veneti dell'Istrana: scatta la caccia alla Serie D.

TABELLONE PLAYOFF NAZIONALE ECCELLENZA

Calvina (Lombardia) - Istrana (Veneto)

Imperia (Liguria) - Lumignacco (Friuli Venezia Giulia)