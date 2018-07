SUP e canoe: si è disputata la Was Summer Race 2018, la grande sfida savonese dell'estate (FOTO)

Si è svolta domenica con grande successo la 3^ edizione della Was Summer Race, ormai diventata una classica per sportivi e appassionati della pagaia.

Domenica mattina alle 10 erano schierati alla partenza gli atleti provenienti da prestigiosi team di Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio, Veneto, dalla vicina Francia, oltre naturalmente agli agguerritissimi padroni di casa.

Il campo di gara era lo splendido mare di via Nizza antistante la WAS .

La gara è stata emozionante e combattuta fino all'ultimo secondo, mentre sulla battigia si tifava per gli atleti nella festosa cornice della sede Was addobbata a festa per l'occasione.

In gara le categorie: OC1 (canoa polinesiana a un posto), OC2 (canoa polinesiana a due posti), SS1 (sursfski a un posto), SUP RACE 14’ (Stand Up Paddle) , SUP RACE 12’6, SUP amatori, KDM (kayak da mare).

Il percorso “long” (agonistico) era di 12 km per le canoe e 10 km per i SUP. In alternativa gli atleti amatori potevano scegliere un percorso piu semplice lungo 4km.

Per la prima volta la gara di SUP era tappa del circuito di gare italiane ISL (ITALIAN SUP LEAGUE). Gli atleti della WAS che hanno gareggiato questa domenica nella gara in casa e che sono nel ranking ISL da inizio stagione sono Oddera Sara e Nardini Paolo che portano la società in luce nelle varie tappe italiane.

La WAS Savona ringrazia calorosamente tutti i partecipanti, gli organizzatori, i soci, il bar, i numerosi supporter che hanno contribuito all'ottimo risultato ottenuto.

Un particolare ringraziamento va alla squadra Moto d'acqua della Polizia di Stato di Savona che ha fornito attenta e preziosa assistenza, alla Lega Navale di Savona e all'Assonautica di Savona che con la consueta competenza hanno svolto funzioni di assistenza e controllo.

L'appuntamento per tutti è nel mese di Dicembre per la 8^ Was Christmas Race.

PER CONSULTARE TUTTE LE CLASSIFICHE CLICCA QUI