Calcio, Coppa Italia Tim. Alessandro Lupo carica la Sanremese: "Prendiamo questo viaggio come un premio. Combatteremo su ogni pallone"

La Sanremese è partita ieri pomeriggio alla volta delle Marche dove domani la compagne biancazzurra affronterà la Sambenedettese al "Riviera delle Palme" per il primo turno della Coppa Italia Tim.

Prima della partenza è intervenuto al sito ufficiale del club matuziano mister Alessandro Lupo che ha voluto caricare così i suoi ragazzi: "Veniamo da due settimane di lavoro intenso, chiaramente non lo reputiamo un test reale per capire a che punto siamo, la differenza di categoria c’è, ma prendiamo questo viaggio come un premio, non è da tutti i giorni giocare in uno stadio del genere".

"Andiamo a San Bendetto del Tronto con un nutrito gruppo di ragazzi che salgono dal settore giovanile per premiarli, andiamo con lo spirito di combattere su ogni pallone, suderemo e lotteremo per la maglia”.