Calcio. Federico Cresci saluta il calcio ligure e la Baia Alassio. "Una scelta di vita"

Non ci sarà più il nome di Federico Cresci nei prossimi tabellini della nuova stagione dilettantistica. Il centravanti finalese lascerà infatti la nostra regione, per una nuova avventura lavorativi ai piedi della cupola del Brunelleschi, a Firenze.

Una scelta non facile, ma che automaticamente non prelude all'addio all'attività agonistica.

"Sono veramente dispiaciuto - esordisce Federico - di dover lasciare la Baia Alassio, soprattutto dopo il ritorno della squadra in Prima Categoria, ma è stato giusto cogliere questa opportunità di lavoro. Ringrazio il club per aver sostenuto la mia scelta e non posso che augurargli le migliori soddisfazioni per il torneo che si accingono ad affrontare.

Personalmente valuterò con il tempo se ci sarà la possibilità di giocare anche in Toscana, ma com'è giusto che sia la priorità sarà rivolta a questa nuova attività.

Un ritorno in futuro in Liguria? Non è facile lasciare un ambiente che ti ha regalato davvero molto, ma l'auspicio è che possa trovare la mia dimensione lavorativa e perchè no, anche calcistica, a Firenze".