Con la pioggia o con il sole l'abbigliamento moto fa la differenza in ambito sicurezza

Quando parliamo di abbigliamento moto, dobbiamo mettere da parte le considerazioni puramente estetiche e concentrarci sugli aspetti che riguardano l’aspetto più importante: la sicurezza.

Un buon abbigliamento, oltre ad essere confortevole deve assicurare un corretto utilizzo della motocicletta e soprattutto proteggere il più possibile il motociclista in caso di incidente. Il discorso non va circoscritto solo a chi guida la moto ma va esteso anche al passeggero. Alcune aziende come Alpinestar, Dainese, Bering e Shoei sono solo alcuni esempi di abbigliamento moto delle migliori marche che propongono una vasta gamma di abbigliamento moto tecnico e accessori vari.

Ma vediamo adesso più nel dettaglio che tipo di abbigliamento per la moto risulta indispensabile per un centauro e per il suo eventuale passeggero. Il giubbotto è uno degli indumenti principali per quando si è alla guida della propria moto. Infatti oltre a proteggere dal vento e dalle intemperie, è molto utile nel caso che un oggetto, un detrito, del pietrisco o un animale ci dovessero colpire a grande velocità, con il rischio di farci perdere il controllo del mezzo.

Non esiste una grande varietà di modelli, infatti hanno tutti le stesse caratteristiche: sono corti o lunghi, rinforzati, aderenti e molto altro ancora. L'importante è che non abbiano un fine estetico ma protettivo. In caso di pioggia servono dei giubbotti che siano in grado di proteggere molto bene dall'acqua evitando che il conducente si bagni. L'azione impermeabile dipende molto dall'intensità e dalla durata della pioggia. In fatto di impermeabilità la pelle sicuramente è migliore rispetto al d-dry o alla cordura, anche se in caso di una pioggia intensa sarà meglio avere a disposizione una cerata. Anche in caso di caduta, la pelle è più resistente rispetto ad altri materiali e offre la migliore protezione all'attrito da sfregamento del nostro corpo sul manto stradale, evitando spiacevoli sbucciature e bruciature. Un ulteriore salvavita in caso di incidente è rappresentato dalle protezioni rigide che devono essere presenti all'interno dei giubbotti a livello spalle, gomiti, schiena e polsi. Un altro indumento indispensabile per chi si mette alla guida di una moto sono i guanti. Si tratta di un elemento fondamentale per assicurare un'ottimale presa sulle manopole. I guanti devono inoltre essere molto aderenti per assicurare una buona sensibilità, consentendo al centauro di accelerare e frenare nel modo più corretto possibile. Inoltre servono a riparare le mani dal freddo, dalle intemperie e da qualsiasi cosa vi dovesse colpire strada facendo. Un altro accessorio indispensabile per chi possiede una moto e ne fa un uso quasi giornaliero sono sicuramente le scarpe. L'importante è che abbiano la suola in gomma e che permettano di cambiare facilmente le marce. Per i motociclisti professionisti, sono assolutamente più indicati degli scarponcini realizzati in pelle e gomma e appositamente creati per agevolare l’utilizzo della motocicletta e offrire una protezione superiore alla caviglia rispetto a quella offerta da una normalissima scarpa.