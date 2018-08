Ciclismo: si è disputato a Ortovero il Primo Memorial Giorgio e Fausto Vignola

Domenica 12 agosto a Ortovero abbiamo assistito a una grandissima festa di ciclismo, nel ricordo dei compianti Giorgio e Fausto Vignola, la cui immagine in bicicletta, quando giovanissimi vestivano i colori dell’UC Alassio, campeggiava sopra il podio della manifestazione.

La gara, la 34^ Piccola Roubaix, 2° Trofeo Pro Loco Ortovero e appunto Memorial Giorgio e Fausto Vignola, era valida quale 4^ e ultima tappa del Giro della Provincia di Savona Giovanissimi Strada e quale prova del Meeting Provinciale di Savona Giovanissimi. Alla manifestazione, organizzata impeccabilmente dall’UC Alassio del Presidentissimo Gianni Gaibisso, in collaborazione con la Pro Loco di Ortovero, hanno preso parte circa 150 atleti in rappresentanza di 40 secietà provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana.

Sul palco delle premiazioni, oltre all’insostituibile Angela Gaibisso, erano presenti anche i genitori, le sorelle e i familiari di Giorgio e Fausto Vignola, il Sindaco di Ortovero Andrea Delfino, il Presidente Provinciale di Savona della Federazione Ciclistica Italiana Piero Zangani e il Vice Presidente Regionale Ligure della stessa Federazione Daniele Grosso.

Ma veniamo ai risultati della manifestazione, cominciando dalla categoria G1 che ha visto tra le femmine la vittoria di Ginevra Temperoni della Ciclistica Bordighera, che si è anche aggiudicata la maglia rosa del Giro, mentre fra i maschi vittoria di Gioele Barra della Vigor, che con questo risultato ha anche conquistato la maglia rosa, raggiungendo in vetta Fabio Perata della Polisportiva Quiliano Bike, che ha sopravanzato grazie al miglior risultato in quest’ultima tappa. Nella G2 femminile vittoria di tappa e maglia rosa per Elisabetta Ricciardi del Rusty Bike Icer Costruzioni, mentre fra i maschi vittoria di tappa e maglia rosa per Emanuele Giordano dell’AS Andora Ciclismo che ha così scalzato Riccardo Francin del Quiliano Bike. Nella G3 femminile vittoria di tappa per Emma Colombo del Ju Green di Gorla Minore, mentre la maglia rosa è stata conquistata da Cecilia Carzolio del Quiliano Bike; fra i maschi affermazione di tappa e maglia rosa per Mattia Moretti del Mangone Bike, che con questo risultato ha scalzato nell’ordine, Elia Marchese del Valpolcevera e Simone Tentori del Quiliano, giunti rispettivamente, 2° e 3° della classifica generale. Nella categoria G4, affermazione tra le femmine e maglia rosa per Amelie Rolando della Ciclistica Arma Taggia, mentre fra i maschi vittoria di tappa per Paolo Marangon e maglia rosa per Edoardo Orengo, anche lui della Ciclistica Arma Taggia. Nella G5 femminile vittoria di tappa per Camilla Bezzone del Tecnobike Bra, mentre la maglia rosa è andata a Asia Ottonello del GC Vallestura; tra i maschi vittoria di tappa per Matteo Turconi dello Ju Green, mentre la maglia rosa è andata a Matteo Di Noia della Ciclistica Arma Taggia che per un solo punto ha avuto la meglio su Alessandro Micolucci della Olmo Sanremo. Infine nella categoria G6, in campo femminile affermazione di tappa per Irma Siri dell’AS Andora Ciclismo, mentre la maglia rosa è andata a Beatrice Temperoni della Ciclistica Bordighera, mentre tra i maschi vittoria di tappa per Joann Rolando della Ciclistica Arma Taggia e maglia rosa per Matteo Gabelloni dell’AS Andora Ciclismo.

In campo societario vittoria della Ciclistica Arma Taggia davanti allo Ju Green. La migliore delle società savonesi è stata il Quiliano Bike.

Per l’attività della Federazione Ciclistica Italiana in Provincia di Savona, si replica domenica 19 agosto a Carbuta di Calice Ligure con la 5^ tappa del Giro della Provincia di Savona Giovanissimi MTB, che è anche prova di Meeting Provinciale Giovanissimi, con la 5^ tappa del Giro della Provincia di Savona Esordienti e Allievi MTB, per i quali la gara è anche prova unica di Campionato Provinciale di Savona e di prova del Campionato Provinciale di Società MTB, nonché con l’ultima tappa del Giro della Provincia di Savona Amatori, Junior e Open MTB, che è anche prova unica di Campionato Provinciale di Savona per queste categorie.