Calcio, Coppa Italia di Serie C: la Juventus U23 batte il Cuneo e affianca in vetta al girone l'Albissola

Si è conclusa con la vittoria della Juventus Under 23 (1-0 gol di Zanimacchia) la seconda giornata del girone A di Coppa Italia di Serie C (CLICCA QUI PER LA CRONACA).

Con questi tre punti i bianconeri raggiungono in vetta l'Albissola, ma domenica a Chiavari i ceramisti basterà anche il pareggio per ottenere il passaggio del turno.

Al momento infatti entrambe le squadre sono appaiate al primo posto con tre punti e la medesima differenza reti (+1), ma gli albissolesi possono godere di un maggior numero di reti realizzate (grazie al successo per 3-2 al "Paschiero"), eventualmente decisive per la compilazione della classifica avulsa.

Ecco i parametri.

Nei Gironi con tre squadre, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre del medesimo girone per definire la posizione in classifica delle stesse, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare di girone;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare di girone;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone;

d) del sorteggio.