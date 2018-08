Mini Enduro: ci sarà anche la Liguria al prossimo Trofeo delle Regioni

Che sventolino in alto le bandiere. Che suonino forte le trombe. Il Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni” sta per dare vita alla sua ottava edizione!

L’evento più bello dell’anno è ormai pronto a farci vivere un weekend ricco di adrenaliniche sfide con i nostri mini-campioni a due ruote artigliate chiamati a difendere i colori delle proprie Regioni nella gara più emozionante di sempre.

L’edizione numero otto del Trofeo delle Regioni MiniEnduro intitolata alla memoria del grande “Felice Manzoni” andrà in scena sabato 25 e domenica 26 agosto nella meravigliosa Sicilia con la cittadina di Gaggi (ME) pronta ad accogliere 120 atleti di ben 12 regioni del Bel Paese.

L’Italia dell’Enduro, e in questo caso del MiniEnduro, sbarca nella terza isola più bella al mondo (sondaggio 2017 della rivista Condè Nast) per vivere la sfida delle sfide a conclusione di una stagione intensa, con tre tappe del tricolore indimenticabili e dalla grande partecipazione grazie a una media di ben 150 atleti al via per ogni evento.

Una stagione da guinness dunque, che si concluderà con la nomina della miglior regione d’Italia per il MiniEnduro; a darsi battaglia, come detto, 12 regioni provenienti da Nord a Sud: il Veneto, vincitore dell’edizione 2017, la Lombardia, la Liguria, l’Abruzzo, le Marche, l’Umbria, l’Emilia Romagna, la Puglia, il Piemonte, il Lazio, il Friuli Venezia Giulia e naturalmente la padrona di casa, la Sicilia che per l’occasione sarà rappresentata da sette formazioni!

Ma prima di conoscere quale sarà la regione che inciderà il proprio nome sull’albo d’oro del Trofeo delle Regioni MiniEnduro “Felice Manzoni”, non bisogna perdere la bellissima sfilata di presentazione che avrà luogo sabato 25 agosto alle ore 17.30!

La colorata parata dei piloti che animeranno le speciali domenica 26 agosto, partirà da Piazza Vittorio Emanuele, percorrerà la via principale del paese, per giungere poi il paddock Enduro, ove sarà ubicato il palco di presentazione. Ad anticipare la lunga sfilata dei mini riders ci sarà il gruppo Folk Siciliano, che aprirà ufficialmente la cerimonia alla quale sarà presente anche il Presidente delle Federazione Motociclistica Italiana, avv. Giovanni Copioli.

Alla regia di questa magnifica manifestazione, un grande e storico club siculo, il Motoclub Siciliache da diversi mesi sta lavorando per organizzare al meglio questo evento. Superate alcune difficoltà iniziali che hanno costretto l’organizzazione a trasferirsi “all’ultimo minuto” a Gaggi (ME), gli uomini di Giuseppe Cagnina, coadiuvati dall’eclettico Maurizio Musumeci, si sono adoperati per regalare ai piccoli campioni del domani un weekend gioioso, la cui parola d’ordine sarà sicuramente una sola: divertirsi!

Saranno due le prove che determineranno i risultati in quest’ultima domenica di agosto, un Enduro Test da affrontare subito dopo la partenza, ed un Cross Test, sito dopo un tratto di trasferimento e caratterizzato da contro-pendenze. Il giro si concluderà con un interessante passaggio su un pontile in legno.